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【螞蟻IPO】螞蟻集團6688上市 井賢棟說：「希望能給全國人民產生回報」

股樓投資 17:09 2020/10/25

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大家買股票最希望是甚麼？當然是賺錢。所以螞蟻集團上市，公司董事長井賢棟亦說，最希望能為全國人民產生回報，而且能提供服務。然而，作為螞蟻集團第一家外部股東的全國社保基金，井賢棟亦感到榮幸能為對方帶來高回報，且繼續成為集團的股東。

螞蟻集團認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

全國社保基金理事會副理事長陳文輝出席上海外灘金融峰會時透露，正在積極參與螞蟻金服IPO，「螞蟻A輪的時候我們就重倉持有，這次IPO我們也是非常積極參與。當然，最後井董事長能夠給我多少額度和份額，我們也在期盼着，因為從高站位的角度，你給我(社保)就是給全國人民。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

另一方面，井賢棟在同一論壇上提到在新全球化過程中，小微企業是未來的主角，認為只有小微企業企業實現了數碼化，數碼經濟時代才算真正到來。「小微企業是『雙循環』發展的重點，提振內需，小微企業是活力所在，既是勞動的生產者，也是消費的帶動力。」

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

他回想6年前只有1200萬商家使用數碼支付，6年後卻幾乎每個角落都可以使用移動支付。直言這幾年中國金融科技的發展讓人人為人人，人人都可以擁抱到數字化的來臨。但對於發展前景，他強調最重要是金融機構與科技企業走向合作共贏。總括而言，「科技驅動、普惠發展、開放合作既是過去總結經驗的三個關鍵詞，也是面向未來的三個確定趨勢。」

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記者：張以正

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