【南韓首富】三星會長李健熙逝世享年78歲　一文看清傳奇人生

▲ 三星集團會長李健熙去世，終年78歲。

韓國韓聯社報道，三星集團會長李健熙於首爾江南區逸院洞的三星首爾醫院逝世，終年78歲。三星發聲明稱，李健熙彌留之際，家人包括他的兒子、集團實際掌控人李在鎔，都陪伴身邊，讚揚李健熙是一位真正的遠見卓識者，將三星從一間本地企業轉變為世界領先的創新工業企業。並表示「他的遺產將是永恒的。」

南韓三星家族關係圖

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李健熙打造三星半導體帝國 身家達173億美元

李健熙生於1942年，為三星創始人李秉喆的三子，1987年接替去世的父親，成為集團第二任董事長。而被外界認為沉默寡言、不善言辭，原先並未列入接班人選的李健熙，不僅在三星向電子領域轉型中功不可沒，一手推動三星從廉價製造工廠成長為亞洲最有價值的科技企業

1974年，李健熙建議三星進入半導體行業，但被父親拒絕，隨後用自己個人財產收購韓國半導體公司50%的股權，成為三星半導體部門的前身。1983年，李秉喆最終同意李健熙的判斷，開始持續對半導體業務進行投入，並成就了三星此後在半導體領域的神話。

而在他27年的掌舵下，成立於1938年的三星已成為韓國最大的財閥集團，其影響力幾可敵國。在韓國民間有句廣為流傳的話：韓國人一生逃不開的三件事：死亡、稅收和三星。

今年7月9日，福布斯發布2020年韓國富豪榜顯示，三星會長李健熙財富居首，達173億美元；其未來繼承人，即三星副會長李在鎔財富為67億美元，位列第四。

三星繼承人或將面臨76億美元遺產稅

根據安永會計師事務所此前出具的報告，韓國的遺產稅排在世界前列，最高繳納稅率要高於法國的45%，英國、美國的40%，與德國、瑞士持平。最低稅率為18%，達到2500萬美元以上最高稅率為50%。以此計算，李健熙去世之後，其繼承人或將面臨76億美元的遺產稅。

此前有媒體猜測，支付巨額遺產稅可能使得李氏家族對三星集團的控制變得複雜化。

此前李健熙被控逃稅和侵吞公司資產總價值超過118億韓元（約合1050萬美元）。其中包括以三星高管的名義將其股權資產隱藏在超過480個經濟賬戶中，逃避85億韓元的資本利得稅，以及在2009至2014年間，挪用約33億韓元三星物產公司（Samsung C&T Corp .）的資金翻新其在首爾的豪宅。2019年12月27日，韓國檢方宣布暫停起訴李健熙，主要原因是其健康狀況不佳。

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編輯：陳華