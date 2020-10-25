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【潮流興帶貨】廣告收入倒退  Google冀把YouTube打造成電商平台？

股樓投資 18:19 2020/10/25

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隨着網購盛行，各大小電商亦鬥過你死我活，不過即使競爭再大，眼見這塊「肥肉」依然吸引不同企業加入，欲搶攻市場。然而，一直垂涎電商市場的Google最近亦有新動作，就是希望透過旗下YouTube涉獵電商。

不過，這並不是Google第一次投資新興市場電商平台。無論是投資全球電商玩家，還是加強自身的電商生態建設，都展示了Google進軍電商的野心，只是相比之前的「慢板」，這次卻明顯把重任放在核心產品YouTube身上，致力於把YouTube打造成購物平台。

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早在今年7月就傳出風聲，Google曾與淡馬錫磋商投資印尼電商頭部玩家Tokopedia，將再一次加碼電商布局。早兩日有多家媒體報道指Tokopedia從谷歌那邊拿到3億美元融資，跟此前淡馬錫確認的5億美金屬於同一輪。

根據《彭博》報道，YouTube最近開始要求創作者用測試軟件標記和跟蹤視頻中的商品，同時在嘗試與全球最大的電商SaaS平台Shopify進行進一步的集成。如此只為一目的，就是Google想把YouTube打造成一站式購物平台，讓用戶在YouTube上觀看視頻後直接完成購買。

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其實打從2013年開始Google就一直在研究電商的發展，只是在近兩年才加快布局。尤其是疫情以來，全球廣告市場萎縮，電子商務進一步崛起，迫使Google在幾個月內接連推出關於電商的新政策。而此次對YouTube的「轉型」，更被視為極具價值的一次布局。

到底YouTube打造成電商不台有何優勝之處？其最核心的原因在於，YouTube擁有龐大的流量規模，並且已建立了具有「帶貨」基因的內容生態。作為全球最大的視頻創作和分享平台，YouTube的內容產量和流量規模首屈一指。YouTube的月活躍用戶超過20億人，用戶每日觀看視頻總時長超過2.5億小時。這給電商這門規模化的生意提供了流量基礎。除了擁有流量，YouTube上還擁有海量的帶貨視頻和KOL，以及習慣視頻帶貨的用戶。

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一直以來，各類商品的測評都是YouTube上最重要的內容類型之一，這對商家來說是天然的引流入口。除了開箱測評，目前，禮物指南、購物之旅等視頻也成為了很好的帶貨載體。用戶對YouTuber推薦的商品接受度相當高。谷歌發布的一份在線消費者行為報告顯示，2019年近50%的在線購物者在購買之前會搜索相關產品視頻。而相比於明星推薦，60%的消費者更傾向購買YouTuber推薦的商品。

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記者：張以正

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