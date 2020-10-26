【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股價是多少？ 基金經理估呢個價...

螞蟻集團（新上市編號：06688）招股又行前一步了，阿里巴巴創始人馬雲周六（24日）也說了，「這是人類有史以來最大規模融資定價」，雖然尚未透露具體金額，隨若如市傳在周二（27日）招股的話，相信今日稍後時間就會公布有關招股詳情。集團公告，將於周二下午2時至5時舉行網上路演。

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然而，確實定價有待公布，但市場已有推測，據外電引述消息報道，一些大型中國基金管理公司已提交競購螞蟻A股的報價，介乎每股68至69元（人民幣．下同），當中大部分出價接近69元。按每股69元計算，未計集團行使15%「綠鞋」或超額配售權，螞蟻A股上市集資額最高可達1,153億元，估值最高達2.1萬億元。

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螞蟻集團上周展開了上市前推介，其中兩間承銷商瑞信及摩根士丹利分別給予螞蟻集團的估值為3800億至4610億美元（約2.96萬億至3.6萬億元），以及3330億至4570億美元（約2.6萬億至3.56萬億元），與稍早前傳出估值目標2800億美元高出至少33%，而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。

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記者：張以正