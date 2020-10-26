  • 26°C
香港時間 : 20201027日 (二) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股價是多少？ 基金經理估呢個價...

股樓投資 03:21 2020/10/26

分享：

螞蟻集團（新上市編號：06688）招股又行前一步了，阿里巴巴創始人馬雲周六（24日）也說了，「這是人類有史以來最大規模融資定價」，雖然尚未透露具體金額，隨若如市傳在周二（27日）招股的話，相信今日稍後時間就會公布有關招股詳情。集團公告，將於周二下午2時至5時舉行網上路演。

螞蟻集團認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

然而，確實定價有待公布，但市場已有推測，據外電引述消息報道，一些大型中國基金管理公司已提交競購螞蟻A股的報價，介乎每股68至69元（人民幣．下同），當中大部分出價接近69元。按每股69元計算，未計集團行使15%「綠鞋」或超額配售權，螞蟻A股上市集資額最高可達1,153億元，估值最高達2.1萬億元。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團上周展開了上市前推介，其中兩間承銷商瑞信及摩根士丹利分別給予螞蟻集團的估值為3800億至4610億美元（約2.96萬億至3.6萬億元），以及3330億至4570億美元（約2.6萬億至3.56萬億元），與稍早前傳出估值目標2800億美元高出至少33%，而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

馬雲金句分享：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

 

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 螞蟻集團 螞蟻金服 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻銀行 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾