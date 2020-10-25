【中國經濟】李稻葵預測明年經濟增速達7％以上 雙11看好家電汽車行業

新冠肺炎疫情對全球經濟打擊難以估計，尤其現在全球多地仍持續出現大爆發，對於經濟前景確實難較預估。就說內地，早已有各方聲明表明預估經濟增長數字無太大意思，不過數字始終多人喜歡聽，故仍然有不少對經濟前景的預測。轉眼踏入10月尾聲，到底明年中國經濟增速如何？

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清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵預期明年增速可達7%，他表示，展望2021年中國經濟仍面臨眾多不確定性，比如國際政治格局、疫情變化等，需要中國繼續做好精準疫情防控，進一步提升居民收入，釋放內需，同時聚焦做好能源和晶元等關鍵產業和部門的工作，「如果這些工作到位，國際形勢又不會發生重大衝擊和變化，明年中國經濟應該能走出比較好的軌跡，增長速度能達到7%以上。」

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經濟向好，消費自然也會提升。下月將會是一年一度的雙11消費月，李稻葵也對消費進行了預測。他認為，日常消費可能會有所增長，但不會出現報復式增長。報復式增長的主要爆發點會是來自一些大的耐用消費品。因為疫情期間很多大宗消費，比如家裝、電器、汽車等銷售受到影響。因此，家用電器、汽車等之前有一定彈性、被壓縮、推遲的消費，在四季度包括雙11則有可能集中爆發。

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記者：張以正