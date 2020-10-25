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【螞蟻IPO】螞蟻招股前夕 馬雲金句逐句數

股樓投資 14:20 2020/10/25

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螞蟻集團招股在即，固然備受外界關注，但有否想過如果不是出自阿里巴巴（09988），其受歡迎程度會否同樣高漲？不過今次就不是跟大家講螞蟻，而是想分享一下阿里巴巴創始人馬雲的金句。

螞蟻集團認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

如果說馬雲是個「金句王」相信好多人都會認同，所以每次他只要出現公眾場合，一言一語都會讓大眾留意。昨日他出席一個金融峰會時金口一開，又拋出了不少金句，不如大家又看看有沒有共鳴。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

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螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正


 

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