【螞蟻IPO】螞蟻集團6688認購前 五大不可不知

螞蟻集團（新上市編號：06688）招股蓄勢待發，投資者早已急不及待，各大銀行和券商亦已公告預留大額孖展，以滿足投資者「瞓身」認購的欲望。不過，螞蟻集團雖然大名鼎鼎，又背靠阿里巴巴（09988），但始終認購前都要做足功課，今次就跟大家列出螞蟻集團的五大不可不知，以便大家對公司更易了解。

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圖解螞蟻業務重點：

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1. 螞蟻集團的進化

螞蟻集團前身為浙江螞蟻小微金融服務集團，成立於2014年10月，由浙江阿里巴巴電子商務有限公司更改而來。成立之初，股東爲兩家合夥制企業，杭州君瀚股權投資和杭州君澳股權投資。隨後螞蟻金服進行了股改，並分別在2015年7月和2016年4月進行了兩輪融資。2018年6月，螞蟻金服進行了最新一輪總額140億美元的融資。今年6月，正式改名爲「螞蟻科技集團」。

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2. 支付寶母公司

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台。支付寶早在2000年代初面世，直到2014再重組業務改名為「螞蟻金服」，6年間螞蟻憑着支付工具，從支付寶、金融科技、再到數字生活開放平台，並由「螞蟻金服」轉型為「螞蟻科技」，成為成全球最大獨角獸。

根據螞蟻上載A股的最新招股書，今年首3季度收入達到1181.9億元人民幣，按年增長42.56%，毛利按年增長74%至695.49億元人民幣，毛利率按年大幅改善10.7個百分點至58.8%。支付寶月活躍用戶上季淨增2000萬，截至9月底達到7.31億。

馬雲金句多不勝數：

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此外，截至今年6月底止12個月期間，通過集團平台完成的中國內地總支付交易規模達到118萬億元人民幣，支付寶APP服務超過10億用戶和超過8,000萬商家。

圖一. 支付寶月活躍用戶持續增長 圖: 富途牛牛

3. 螞蟻集團股東星光熠熠

據披露的上市前投資者名單中，長和系及董建華家族均於2018年參與境外股權融資。其中長和（00001）旗下Hutchison Whampoa Europe Investments S.a r.l.及長實地產（01113） 旗下Active Noble Limited分別持有891.27萬股C類股份。董建華三名子女董立筠、董立均及董立新持有的私人公司Domenick Limited則持有178.25萬股C類股份。

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至於境外投資者亦包括新加坡政府投資公司、淡馬錫、馬來西亞主權財富基金Khazanah、阿布扎比投資局，及加拿大退休金計劃投資委員會等。

4. 估值

由於需求強勁，故螞蟻的估值亦一直在上調，由最初傳出的2,500億美元，到上周傳出目標估值提升至2,800億美元，不過根據瑞信發表最新一份報告卻推測，螞蟻集團目標估值應達3,800億至4,610億美元（相當於約2.96萬億港元至3.6萬億港元）。另摩根士丹利給予螞蟻的估值3,330億美元至4,570億美元（相當於約2.6萬億港元至3.56萬億港元），相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。

圖二. 螞蟻集團估值市屢傳上調 令市場充滿幻想 圖: 富途牛牛

5. 美國制裁有多大影響？

螞蟻集團上市可謂好事多磨，因為遇着美國近期屢對中國科技企業出手，繼TikTok和騰訊（00700）之後，螞蟻集團也難逃一劫，此前美國國務院擬提案建議將螞蟻集團納入貿易黑名單，並建議將螞蟻集團列入出口管制名單，令其更難購入高科技零件。不過螞蟻集團發言人已表明，公司不了解美國政府任何有關的討論，但螞蟻業務主要在中國。

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事實上，就算是阿里巴巴亦對制裁新聞沒有半點影響，股價不僅沒有受挫，在過去數天更因為螞蟻集團招股進入大直路，令股價曾創上市新高至303.8元。

圖三. 阿里巴巴股價一破衝破300元 圖: 富途牛牛

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記者：張以正