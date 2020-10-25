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【美股分析】英特爾業績差劣　竟成為看好這五股的理由?

股樓投資 10:06 2020/10/25

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美國晶片製造商英特爾（22日）周四公布業績，數據中心部份收入（Data-centric revenue）則因企業及政府收入按年銳減47%而差過預期，加上每股盈利增長也遜市場預期，此兩消息令公司股價於周五（23日）下挫近一成。

疫苗面世，竟對今年升得最多的趨勢股不利?【下一頁】

集團財務總監George Davis於分析員會議中指，來自消費及教育領域的入門級電腦市場佔公司業務比重愈見重要，反之來自企業及政府的收入按年下跌。管理層所言，也反證了數據機構Gartner及IDC所指，今季的電腦銷售是十年來最好的。

上述兩家研究機構皆指，在家遙距工作、在家學習令個人電腦需求增加，即使部份人家中已有電腦，但視像會議所需的硬件更高，刺激電腦升級的需求，難怪英特爾最近更倚重入門級別電腦市場。

所謂一葉知秋，既然英特爾重視個人電腦市場，電腦生產商的收入也應水漲船高。據市場調查機構Canalyis顯示，以下4股為全球最大個人電腦供應商，相信它們過去來自個人電腦的收入也見一定增長。

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撰文 : 林展鋒

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