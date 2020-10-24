【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票

自今年初以來，本港經濟飽受新冠肺炎疫情重擊，樓市卻堅挺非常，年初至今僅下跌1%左右。新盤柏傲莊燃起樓市氣氛，準買家入市步伐又加快，有自住需要的買家更心急置業。一名準備結婚、今年35歲的網民於討論區詢問網友意見，請教應否購入太古城作自住用途，還是加碼買入新樓好：



本人35歲考慮緊好唔好買太古城35 年樓齡自住結婚

但又擔心自己供完樓之後 物業樓齡已經50幾60年、太舊

但又想在港島區買一個單位可長住15年以上 ，選擇好像不多

就算有的話樓價超級貴， 例如豪廷峰， 寶翠園

請問如果你是我的話， 會選擇多付幾百萬買新些的樓，還是太古城樓齡也不是一個大問題呢? 萬分感激

以上問題一出，網友即熱烈發表意見，大部份意見也是支持樓主購入太古城，認為屋苑「冇得輸」、「永無買錯」。

其實我見到歐洲好多市中心樓都成百年歷史

人地都仲有唔少成交

舊樓係咪真係咁唔得?

我覺得幾十年後

如果香港無比人炸又撈得唔太差

其實保養得好既地標屋苑應該都係有價有市

其實太古冇咩唔好，呎價合理，管理費合理，環境合理，交通方便，why not？三十年後，宜家d所謂新樓一定不少太古保值！去馬



港島新樓太貴，正自住灣仔區36年舊樓，5年前買入，估計住多5至8年就會放盤。如果怕太舊，太古城仍有30樓齡的選擇。住10年後可以放盤，無問題





藍籌中產屋苑，冇賣錯

999年地契，不用交地租，藍籌屋苑，地鐵上蓋，中環，尖咀 20分鐘內必到，呢個價錢冇得輸啦

不過也有網友向樓主推介其他屋苑：

逸濤灣吧, 有海景樓齡新一點



有錢買太古，不如買新樓

不如買將軍澳天晉，新好多，但價錢平少少， 地鐵站上蓋；地鐵去北角過海十分鐘左右, 同係太古去中環只係多幾分鐘

以上話題最終也沒有結論，不過似乎不少網民都對市區王牌藍籌屋苑有一份情意結，屋苑最近也創呎價新高成交，成交單位為太古城青松閣頂層複式戶，單位實用面積1,180呎，連天台，並坐擁全海景觀，日前以3,780萬元成交，折合實用呎價約32,034元，創屋苑有紀錄以來新高，可見屋苑樓齡對不少買家來說並不是大問題。

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責任編輯：陳詠妍