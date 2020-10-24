【美元前景】全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧：中國和人民幣將取代美國和美元

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）今天（24日）出席上海外灘金融峰會時指出，人民幣未來將取代美元，目前是中國對人民幣進行國際化，並發展金融中心的良機。

達利奧表示，雖然當前美國和美元仍然非常強勢，這由於世界上大多數人都用美元國購買商品，美國依然控制著清算體系。但長遠而言，人們終將找到替代風險的方法，從而削減其影響力。

他更預計，未來美元將逐漸被人民幣所取代。以上觀點源於他對研究近500年來的儲備貨幣帝國歷史，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美國和美元取代，估計以上二者將逐漸被中國和人民幣取代。

達利奧表示，目前是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的良機，這由於隨著中國資本市場的開放，投資中國的強大基本因素下，中國將會獲得有利的資金流。

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責任編輯：陳詠妍