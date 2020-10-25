【加密貨幣】千禧世代為加密貨幣市場「黃金機會」　虛擬貨幣交易平台Kikitrade：冀年底增至30幣種

加密貨幣經歷10年的發展愈發普及，虛擬貨幣交易平台Kikitrade行政總裁吳德灝表示，現時加密貨幣市場處於走進主流的階段，相信千禧世代（Millennials）為加密貨幣市場未來的「黃金機會」，將來加密貨幣必成為其投資組合內必備工具。

不過，吳德灝接受本報專訪時指，香港散戶市場大幅落後，滲透率不足1%。他分析，香港市場投資選擇多，股市活躍，其他地方相對可選擇的投資產品較少，而且香港的市場教育不足，加上早前曾發生「幣少」等事件，影響大眾對加密貨幣的觀感。

Kikitrade存款息率有機會高達8厘

吳德灝又指，加密貨幣平台大多針對專業投資者，不如富途牛牛等平台容易上手。因此，Kikitrade介面設置簡單易用，並設有大量圖表及活動，例如每日登入可開啟寶箱以及開設禮品卡活動等。

同時，若有閒置資金，可存入儲蓄戶口，亦可與其他用家組團存款，息率有機會最高可達8厘。而平台沒有要求最低存款，資金亦可隨時提取。

Kikitrade目前除中國及美國地區均可下載，初步提供約10種加密貨幣可交易。吳德灝表示，平台所選的加密貨幣均是市值及流動性高的幣種，適合新手入門投資，希望年底增至30種，冀未來18個月Kikitrade的用戶人數可達100萬。

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編輯：袁諾曦