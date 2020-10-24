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特朗普促成蘇丹以色列關係正常化 不忘損拜登

環球社會熱點 18:30 2020/10/24

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在美國總統特朗普的斡旋下，蘇丹與以色列同意關係正常化。

在美國總統特朗普（Donald Trump）的斡旋下，蘇丹與以色列同意關係正常化，是近兩個月以來，繼阿聯酋和巴林後，第3個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。特朗普表示，至少仍有5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。他在白宮橢圓形辦公室先後與蘇丹和以色列總理通話時，更不忘攻擊總統大選的對手拜登（Joe Biden）。

特朗普先後與蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok），以及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。三國發表聯合聲明，表示蘇丹與以色列同意關係正常化，結束交戰狀態，兩國將開展經貿關係。以色列總理內塔尼亞胡形容是「新時代」的開始。蘇丹總理哈姆杜克則感謝特朗普，將蘇丹從美國恐怖主義國家名單上除名。

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

通電話時，特朗普不忘攻擊競逐總統寶座的對手、民主黨候選人拜登：

「你覺得『瞌睡的拜登』有能力促成這樣的協議嗎？我可不覺得。」（Do you think 'Sleepy Joe' could have made this deal? Somehow I don't think so.）

特朗普表示，至少仍有5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。（ "at least five more" Arab states wanted a peace deal with Israel）

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，反對及譴責蘇丹跟美國達成與以色列關係正常化的舉動，認為沒有人有權以巴勒斯坦人民的名義發聲；巴勒斯坦解放組織成員優素福形容，有關聲明是背叛巴勒斯坦人民，在巴勒斯坦背上插上新一刀。

美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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