特朗普促成蘇丹以色列關係正常化 不忘損拜登

▲ 在美國總統特朗普的斡旋下,蘇丹與以色列同意關係正常化。

在美國總統特朗普(Donald Trump)的斡旋下,蘇丹與以色列同意關係正常化,是近兩個月以來,繼阿聯酋和巴林後,第3個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。特朗普表示,至少仍有5個阿拉伯國家,希望與以色列建立關係。他在白宮橢圓形辦公室先後與蘇丹和以色列總理通話時,更不忘攻擊總統大選的對手拜登(Joe Biden)。

特朗普先後與蘇丹總理哈姆杜克(Abdalla Hamdok),以及以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)通電話。三國發表聯合聲明,表示蘇丹與以色列同意關係正常化,結束交戰狀態,兩國將開展經貿關係。以色列總理內塔尼亞胡形容是「新時代」的開始。蘇丹總理哈姆杜克則感謝特朗普,將蘇丹從美國恐怖主義國家名單上除名。

通電話時,特朗普不忘攻擊競逐總統寶座的對手、民主黨候選人拜登:

「你覺得『瞌睡的拜登』有能力促成這樣的協議嗎?我可不覺得。」(Do you think 'Sleepy Joe' could have made this deal? Somehow I don't think so.)

特朗普表示,至少仍有5個阿拉伯國家,希望與以色列建立關係。( "at least five more" Arab states wanted a peace deal with Israel)

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯,反對及譴責蘇丹跟美國達成與以色列關係正常化的舉動,認為沒有人有權以巴勒斯坦人民的名義發聲;巴勒斯坦解放組織成員優素福形容,有關聲明是背叛巴勒斯坦人民,在巴勒斯坦背上插上新一刀。

