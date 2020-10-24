【美國疫情】單日新增確診破8萬 多個州分確診創新高

▲ 美國周五（23日）錄得單日新增確診個案83,010宗創新高，全國累計確診個案近850萬宗。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，當地單日新增確診數目創新高。美國周五（23日）錄得單日新增確診個案83,010宗，破7月份記錄，全國累計確診個案近850萬宗。

美國周五（23日）錄得單日新增確診個案83,010宗，比前一天再多6,000，打破7月17日單日確診76,842宗的記錄，創歷史新高。

過去一周，美國錄得441,541宗新增確診個案，這是自7月底以來，最多新增確診個案的一周。在過去6天的死亡人數亦有上升趨勢，但仍遠低於4月份的時候，其時每天有2,000多人死亡。

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美國外科醫生亞當斯（Jerome Adams）警告，住院人數正在增加，但是隨著治療有所改善，死亡率有下降趨勢。

目前美國疫情重災區主要在中西部，如北達科他州、蒙大拿州和威斯康星州等地的確診個案都有飆升，其餘地區如伊利諾伊州和印第安納州等，亦周五的單日新增確診個案亦創新高。而在總統大選的關鍵戰場俄亥俄州，更是連續第三天的單日新增確診記錄創新高。

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責任編輯：葉芷樺