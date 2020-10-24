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【螞蟻上市】螞蟻集團非執董、馬雲副手蔡崇信　豪宅也在深水灣

即市財經 17:47 2020/10/24

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根據螞蟻集團招股書顯示，蔡崇信申報的地址為香港深水灣道70號。

阿里巴巴 （09988） 以至即將上市的螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）可發展至全球巨企，除了創辦人馬雲，不得不提及鮮少接受媒體採訪、被稱為「馬雲背後的男人」的蔡崇信。蔡崇信為螞蟻集團非執行董事，亦是阿里巴巴創始人兼執行副主席，是馬雲副手之一。

馬雲白加道豪宅又如何？按此看【下一頁】

馬雲於1999年創立阿里巴巴，開初面對財困問題時，蔡崇信成功為阿里巴巴進行重要融資，協助阿里巴巴逐步成為科網巨企，多年來蔡崇信身家亦水漲船高，根據《福布斯》2020年香港富豪榜，蔡崇信排行第九，身家達145億美元（約1123.75億港元）。而蔡崇信與馬雲一樣，在香港亦有物業。

馬雲指中國金融業仍是青春少年，詳情看【下一頁】

根據螞蟻集團招股書顯示，蔡崇信申報的地址為香港深水灣道70號。公開資料顯示，深水灣道70號共有5座，提供5個單位，實用面積介乎3,979呎至4,049呎，於2002年入伙。

按圖看清蔡崇信豪宅

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馬雲指螞蟻集團上市已定價，詳情看【下一頁】

深水灣道位於港島南區，為香港最矜貴豪宅地段之一，該區洋房面積大之餘，私隱度高，可遠眺南區海景。另一方面，深水灣擁有港島最大高爾夫球場，閒時可以打場高爾夫輕鬆一下。因此，深水灣道吸引不少富豪進駐，據悉包括「打工皇帝」霍建寧、中建許世勳家族、已故船王包玉剛基金等。

但要數到區內最知名的，必屬長和系資深顧問李嘉誠，其居住於深水灣道79號。據指，高銀金融 （00530） 大股東潘蘇通於2017年以25億元向恒和珠寶 （00513） 創辦人陳聖澤購入深水灣道75號，成為李嘉誠鄰居。

至於蔡崇信「鄰居」，深水灣道旁邊的深水灣道72號，有指曾經由「陶瓷大王」的破產富豪李兆峰持有，現時則由中電嘉道理家族持有。

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編輯：袁諾曦

香港股票 阿里巴巴 螞蟻金服 李嘉誠 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988）

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