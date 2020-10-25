【新股IPO】逾36萬人追捧生物股先聲暗盤跌近兩成 藥明巨諾仲抽得過？

▲ 藥明巨諾將於11月3日掛牌。

逾36萬人認購的內地生物化學製藥集團先聲藥業 （新上市編號：02096） 周五（22日）暗盤跌逾一成表現遜息，同期未有盈利生物科技股的藥明巨諾同期招股，投資界預料有機會影響藥明巨諾的認購反應，惟升幅仍有2成至3成。

圖解藥明巨諾招股重點

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日新股經常出現「嬴股價，輸利息」的情況，新股倍升或不跌的神話不再。他又表示，近日強勢股不斷調整，如物管、醫藥及生物科技等，形容先聲藥業生不逢時。

據過往記錄顯示，今年多隻生物科技股首日表現屢見造好，故一直深受投資者「落重飛」認購，不過近期以頭槌飛認購出現蝕息損手情況，就嘉和生物 （06998） 為例，公司於暗盤升逾3成，每張頭槌飛損手蝕息逾2.8萬元。

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，先聲藥業暗盤表現會對藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 的銷情有所影響。他認為先聲暗盤跌近2成，有機會影響投資者對往後認購新股的信心。不過，他又認為，機構投資者的購買力較先聲藥業強勁，預料升幅仍有2成至3成。

信誠證券聯席董事張智威指出，先聲藥業暗盤表現弱主要因，投資者急沽貨預留資金認購要螞蟻集團，故暗盤股價造成一定的壓力，他認為先聲藥業質素並不差，只是短線受壓。雖然先聲藥業潛水對投資者認購新股信心造成影響，預期藥明巨諾不會出現同樣急於沾貨的現象。

藥明巨諾JW Therapeutics於周四至下周三（22至28日）招股，公司計劃發行9769.2萬股，公開發售佔10%，集資最多23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

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