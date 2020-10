【歐洲第二波疫情】波蘭總統杜達確診新冠肺炎

▲ 波蘭總統杜達(Andrzej Duda)確診新冠肺炎。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,波蘭總統杜達(Andrzej Duda)周六(24日)宣布確診新冠肺炎,但目前感覺良好,未知有否出現病徵。

總統發言人Blazej Spychalski在Twitter表示,總統杜達在前一天接受新冠肺炎病毒檢測,結果呈陽性,並一直與醫療團隊跟進情況。(The president yesterday was tested for the presence of coronavirus. The result turned out to be positive. The president is fine. We are in constant contact with the relevant medical services.

波蘭周五(23日)錄得單日新增確診個案逾13,600宗,創歷史新高,目前累計確診達228,318;另外再多153人死亡,令總死亡人數達4,172人。

當地自周六起,實施更多防疫措施,包括關閉餐廳和酒吧,為期兩周,以遏止病毒傳播。

以往有多位國家領袖確診新冠肺炎,包括英國首相約翰遜、巴西總統博索納羅、白俄羅斯總統盧卡申科、洪都拉斯總統葉南德茲、摩納哥親王阿爾貝、美國總統特朗普。

責任編輯:葉芷樺