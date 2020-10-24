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【螞蟻上市】馬雲: 螞蟻上市已定價 「這是人類有史以來最大規模融資定價」

股樓投資 16:13 2020/10/24

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螞蟻集團（前稱螞蟻金服）將於下周二（27日）公開招股，引發全城熱話，銀行及券商均摩拳擦掌，準備巨額孖展及提供優惠吸客，市場也十分關注螞蟻定價如何。


螞蟻集團上市在即，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲今天（24日）出席於上海舉行的外灘金融峰會時透露，昨天（即周五，23日）已於上海確定螞蟻金服的定價，這是人類有史以來最大規模融資定價，也是五年來第一次在紐約外完成如此大體量的定價，但他未透露上市定價的具體金額。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁


馬雲於席間分享了他對中國金融業的看法，指中國金融業面對的問題，不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險。他表示：「中國的金融和其他剛成長起來的發展中國家一樣，在金融業是青春少年，還沒有成熟的生態體系，沒有完完全全的流動起來，大銀行更像是大江大河和血液的主動脈，但是我們需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河，需要各種各樣的沼澤地。」


他續稱，中國缺少了這些生態系統，在水浸的時候會浸死，乾旱的時候會旱死，所以今天國家是缺乏金融系統的風險，不是金融系統性風險。他指這是兩個完全不同的病，舉例指：「就像老年痴呆症和小兒麻痹症，癥狀看起來很象，其實差別很大，如果小孩子吃了老年痴呆症的藥，不光會得老人的病，還有很多見都沒見過的病會冒出來。」

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌，想知詳情請按：【下一頁


馬雲又指，一直以來中國有一些習慣性的思維，總覺得要為了跟國際接軌，必須要做歐美發達國家有，而我們沒有的所謂空白，要填補國內的空白。把填補空白當作追求的目標。


他說要填補空白這句話是有問題的，不是所有大家認為歐美先進的東西，中國就需要填補。「其實今天我們不應該要和哪個東西接軌，適應哪國的標準，填補哪個空白，今天我們要思考的是怎麼和未來接軌，怎麼適應未來的標準，怎麼彌補未來的空白，我們要想明白未來是如何的，以及自己到底要做成一個什麼樣的體系，然後再去看看別人怎麼做，如果永遠重複別人的語言，討論別人設定的主題，我們不但會迷失現在，而且會錯失未來。」

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁

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責任編輯：陳詠妍


 

 

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