【美股分析】新冠疫苗隨時面世　小摩料25隻「大牛股」遭狙擊

各大藥廠都緊急研發新冠疫苗及藥物，早前美國食品藥品監督管理局 (FDA) 便批准瑞德西韋為美國首款的治療新冠肺炎的藥物。

【美股焦點】Snap受惠廣告收入股價升三成 此四股預計同樣受惠

摩根大通周五（16日）發表報告指，隨著新冠疫苗準備就緒，預料部份倉位密集的趨勢股（Momentum stock）將會跑輸。以下是部份摩根大通看淡，而市值亦較大的股份。

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其餘股份包括YETI（YETI）、Vista Outdoor（VSTO）、Chegg（CHGG）、K12（LRN）、Wayfair（W）、GrubHub（GRUB）、Fiverr（FVRR）、Stamps.com（STMP）、Overstock.com（OSTK）、Big Lots（BIG）、Boston Beer（SAM）、高樂氏（CLX）、Central Garden & Pet（CENTA）、American Well（AMWL）、Moderna（MRNA）、Novavax（NVAX）、Logitech（LOGI）、Bandwidth（BAND）。

摩根大通分析師亦分析了美國總統大選對股市的影響，預期受惠拜登勝選的股票，表現將優於受惠特朗普連任的股票66%，「如特朗普連任，能源及金融股將成為贏家，對淡倉不利，但如果拜登勝選，投資者或會獲利離場，尤其是資本稅及利得稅有機會上升。」