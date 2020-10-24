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【裁員】傳日本Sharp旗下三重工廠解僱上百勞工　Sharp聲明解話：是第三方廠商

科技 15:01 2020/10/24

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根據《中日新聞》報導，受新冠肺炎疫情影響，夏普旗下日本三重縣面板廠傳出解僱百名勞工消息，當中多數為外籍勞工，以縮小生產規模。

根據《中日新聞》報導，受新冠肺炎疫情影響，夏普旗下日本三重縣面板廠傳出解僱百名勞工消息，當中多數為外籍勞工，以縮小生產規模。

夏普日前發出聲明，指報導中所提及之公司應為第三方協力廠商，而非Sharp母公司，並對協力廠商之事件不予評論。

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中日新聞引述多位關係人士表示，由於新冠肺炎持續影響全球，導致工廠產量縮細，因此Sharp日本三重工廠預計約於11月中解僱約百名勞工，而大多數為菲律賓籍的外籍勞工。報導亦指出，Sharp三重工廠主要生產汽車導航用液晶面板等產品，在2019年時，工廠也曾傳出因產線移往海外，在產能降低的情況下，上百名外籍勞工的工作天數大幅減少。

針對傳言，Sharp發出聲明澄清，有關媒體報導日本三重工廠解僱勞工事件，報導中所提及之公司應為第三方協力廠商，而非Sharp母公司。此家第三方協力廠商由於受到新型冠狀病毒疫情等因素而將其所屬派遣業務的公司全面關閉。Sharp同時亦強調，報導中所指非三重子公司，並對協力廠商之事件不予評論。

責任編輯：李彥煒

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