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【酒醉金迷@iM網欄】從《艾蜜莉在巴黎》看：香檳華麗的傳奇

名人薈萃 16:13 2020/10/25

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美劇《Emily in Paris》最近紅透半邊天，筆者也一口氣追看完了，劇中浮誇的劇情娛樂性豐富，某些文化衝突也正正是筆者初到法國時曾經歷過的，對某些情節特別感到共鳴。其中一幕更與筆者的葡萄酒專業有關：Emily到好友的家族香檳酒莊遊覧，令筆者印象深刻。劇中的酒莊當時受產出過多的問題困擾，急需開拓新的市場，專營社交媒體推廣的Emily大膽向酒莊主人提出，將過多的香檳包裝成一個新品牌，專門讓大家在派對場合「噴灑」香檳。

香檳之所以為成為歡樂的象徵，全靠背後的傳說與像Emily一樣的市場營銷高手推波助瀾！早於18世紀，傳說拿破崙對香檳喜愛有加，每次出征前總要喝上一杯，偏偏在滑鐵盧戰役前卻因走得匆忙，沒來得及呷上一口，便輸了戰役嚐到了慘痛的教訓。香檳從此便與成功掛鈎。

性感尤物瑪麗蓮夢露對香檳的鍾愛，也使香檳加添幾分夢幻的氣息，當時她除了說過一句「我只穿著香奈兒5號入睡，早晨吻著白雪香檳醒來」，最為人津津樂道的是她的一次浸浴，用350瓶香檳來填滿浴缸，體現了奢華的極致。聰明的廣告商甚至創作出「愛一個女孩，就要捨得為她開香檳」的口號，俘虜戀人們的心。

說到香檳作為葡萄酒本身，相信大家都知道，只有產自法國香檳區的氣泡酒才能被命名香檳，與葡萄酒著重呈現風土特色的風格不同，品牌香檳如Moët & Chandon會收購多個園地的葡萄最行混釀，而且生產無年份(non-vintage)的香檳可使用不同年份、不同葡萄品種和不同園地的葡萄進行混釀，最終追求的是產品能穩定地呈現該品牌的風格。

另外值得認識的是製造香檳的靈魂：三款主要的葡萄品種包括Pinot Noir、Pinot Meunier和Chardonnay，前兩者屬於紅葡萄品種，而僅採用紅葡萄品種釀成的香檳，在酒標上被標記為Blanc de Noirs (「黑中白」)，一般果香較濃，至於採用100%Chardonnay 釀造的，則是Blanc de Blancs (「白中白」)，下次買香檳時可以留意一下。

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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