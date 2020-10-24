【阿里巴巴股價】馬雲：中國金融業仍是青春少年　欠成熟生態體系

▲ 阿里巴巴（09988）創辦人馬雲表示，中國當下不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲出席外灘金融峰會時表示，中國當下不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險，認為中國的金融業和其他剛成長起來的發展中國家一樣，還是青春少年，沒有成熟的生態體系，沒有完完全全的流動起來。「大銀行是大江大河和血液的主動脈，但還需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河」。

馬雲指螞蟻集團已定價，詳情看【下一頁】

「我們常說要和國際接軌，今天我們更應該思考的是怎麼和未來接軌。世界期待一個真正為未來而思考的全新的金融體系，這種真正的創新一定會付出代價，我們這代人必須為未來擔當。」

馬雲表示，金融的本質是信用管理，金融體系需改變當下大多數思維習慣，抵押的當舖思想不可能支持未來發展需求，金融靠資產和抵押會走向極端，信用體系建立在大數據基礎上才能真正讓信用變成財富。

螞蟻集團每股股價幾多錢？詳情看【下一頁】

他又指，評價這個體系的唯一標準是普惠，綠色，可持續，背後是大數據、雲計算、區塊鏈等前沿技術是否起決定性作用。他以P2P為例，指出「P2P是一批打著互聯網金融幌子，拿著合法牌照的騙子。」

數字貨幣將重新定義貨幣

談及數字貨幣，馬雲指，數字貨幣可能會重新定義貨幣，就像蘋果手機重新定義了手機。數字貨幣今天遠遠沒有到搶標準的時候，而是創造價值的時候，是需要思考如何通過數字貨幣建立新型的金融體系。

「當創新的程度遠遠走在監管前時，這是不正常的。今天的金融確實不需要數字貨幣，但是明天需要，發展中國家需要，千千萬萬的年輕人需要。」

對於新冠肺炎疫情，馬雲指，今天人類到了最關鍵時刻，千萬不要小看這場疫情，這是倒逼人類進步的力量，其影響力不亞於二戰。從金融本身講，其帶來巨大影響也遠超過當下討論的技術層面的問題。

更多【新經濟股】及【科網狂潮】文章

相關文章：

【螞蟻上市】螞蟻A股IPO一票難求 近千億熱錢湧港爭購H股？

【螞蟻上市】滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元

【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始 未來20年是中國在全球中最難受的20年

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

編輯：袁諾曦