【新冠疫苗】巴西進口600萬劑中國新冠疫苗 博索納羅早前揚言不買

▲ 巴西國家衞生監督局批准聖保羅州的布坦坦研究所進口600萬劑北京科興生物技術研發的新冠疫苗，惟總統博索納羅早前揚言不會買。

巴西疫情持續，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）早前揚言，不會購買中國製的新冠疫苗，惟另一邊廂，巴西國家衞生監督局批准聖保羅州的布坦坦研究所進口600萬劑北京科興生物（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗，據悉這批疫苗將用作臨床試驗，暫未批准給民眾使用。

巴西國家衞生監督局批准聖保羅州的布坦坦研究所（ Butantan Institute ）進口北京科興生物研發的新冠疫苗，主要用來協助當地大學做第三期臨床試驗，暫時未批准廣泛給民眾使用。若果證明疫苗有效，布坦坦研究所最終會負責在當地生產這款疫苗。

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科興生物研發的疫苗「CoronaVac」，早在7月在巴西進行第三階段臨床測試，一直頗為順利。根據雙方協議，只要測試成功，監管部門開綠燈，該研究所有權生產1.2億劑。巴西共有6個州參與這款疫苗測試，包括疫情最嚴重的聖保羅州，亦是合作研究所的所在地。

不過，巴西總統博索納羅早前揚言不會購買中國疫苗，並指巴西民眾不願做任何人的「白老鼠」。巴西衞生部長帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）原本在周二（20日）指，將購買4,600萬劑由中國北京科興生物公司生產的新冠疫苗，以讓巴西民眾接種，隨後亦附和總統博索納羅。

各國展開疫苗搶購戰，博索納羅亦撥款19億巴西里阿爾（約28億港元）訂購阿斯利康製藥公司（AstraZeneca ）與英國牛津大學合作研發的疫苗。

另外，巴西一間藥廠同俄羅斯直接投資基金，簽署協議，藥廠會在11月底生產俄羅斯的衛星-V新冠疫苗。但藥廠以保密協議為由沒有披露詳細技術和科學細節，但協議仍有待巴西國家衞生監督局審批。

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責任編輯：葉芷樺

