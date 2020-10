【新冠疫苗】FDA完成調查 兩款新冠疫苗在美國恢復測試

▲ 美國食品及藥物管理局(FDA)已完成調查,由阿斯利康(AstraZeneca)以及強生公司研發的兩款新冠肺炎疫苗將可在美國恢復測試。

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,各界指望疫苗面世,可令疫情早日結束。惟早前由阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學研發,以及強生公司研發的兩款新冠肺炎疫苗,都分別有接種者出現嚴重副作用,令測試被迫叫停。美國食品及藥物管理局(FDA)早前已展開調查,並於周五(23日)宣布,兩款疫苗將可在美國恢復測試。

阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學研發的疫苗,在英國測試疫苗期間,曾有參與者懷疑患上罕見的橫貫性脊髓炎,測試自9月6日起暫停,直至FDA及獨立安全小組完成獨立調查為止。

據悉,FDA認為,疫苗並非引起神經系統副作用的原因,但不能排除其他聯繫。該疫苗早前已先後在英國、巴西及南非恢復測試。

另外,強生公司研發的疫苗,早前亦有一名參與研究的志願者出現不明原因的症狀,需要暫停測試。公司發聲明表示,無證據表明研發中的疫苗直接導致有關醫療事故(found no evidence that the vaccine candidate caused the event),宣布將恢復疫苗第三階段臨床試驗。

