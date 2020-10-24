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【新冠疫苗】FDA完成調查 兩款新冠疫苗在美國恢復測試

環球社會熱點 14:01 2020/10/24

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美國食品及藥物管理局（FDA）已完成調查，由阿斯利康（AstraZeneca）以及強生公司研發的兩款新冠肺炎疫苗將可在美國恢復測試。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，各界指望疫苗面世，可令疫情早日結束。惟早前由阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發，以及強生公司研發的兩款新冠肺炎疫苗，都分別有接種者出現嚴重副作用，令測試被迫叫停。美國食品及藥物管理局（FDA）早前已展開調查，並於周五（23日）宣布，兩款疫苗將可在美國恢復測試。

阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的疫苗，在英國測試疫苗期間，曾有參與者懷疑患上罕見的橫貫性脊髓炎，測試自9月6日起暫停，直至FDA及獨立安全小組完成獨立調查為止。

毋須過度憂慮疫苗致死？世衛稱不應只看風險【下一頁】

據悉，FDA認為，疫苗並非引起神經系統副作用的原因，但不能排除其他聯繫。該疫苗早前已先後在英國、巴西及南非恢復測試。

另外，強生公司研發的疫苗，早前亦有一名參與研究的志願者出現不明原因的症狀，需要暫停測試。公司發聲明表示，無證據表明研發中的疫苗直接導致有關醫療事故（found no evidence that the vaccine candidate caused the event），宣布將恢復疫苗第三階段臨床試驗。

巴西有測試者死亡 牛津指仍安全將繼續測試【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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