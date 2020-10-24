【夫妻相迷思】美國工程博士生人臉辨析試驗　打破「夫妻相」背後迷思

▲ 英國著名影星Benedict Cumberbatch與其Sophie Hunter樣子皆相似，譽為「夫妻相」。

「夫妻相」一次經常形容拍拖伴侶以及已婚夫婦，或許因為兩人在一起久了，就會產生「夫妻相」，最近，美國Stanford University大學電機工程博士生Pin Pin Tea-makorn就希望驗證「夫妻相」迷思。

「夫妻臉假說」其實於1987年，美國芝加哥大學社會心理學家Robert Zajonc提出，若住在一起超過25年的夫妻會越長越相似。Zajonc解釋，之所以會出現這樣的結果，是因為夫妻長年住在一起會無意識地模仿對方的表情，久而久之或改變長相。

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30多年後，美國Stanford University大學電機工程博士生Pin Pin Tea-makorn，就希望挑戰「夫妻臉假說」，決定重新複製美國已故社會心理學家Zajonc的著名實驗，並假設夫妻不是在一起久了越長越像，而是人們一開始尋找伴侶時，就會傾向找跟自己長得像的人。

為了驗證「夫妻臉假說」，Tea-makorn找來電腦心理學家Michal Kosinski合作，希望蒐集更多數據後，重現Zajonc的實驗來驗證。

Tea-makorn從網絡蒐集了517對夫妻的照片，分為剛結婚和結婚20至69年兩類。之後她和Kosinski找來153名試驗者，給他們看7張照片，其中一張是丈夫的照片，另外6張分別是妻子和5名隨機挑選的照片，再請試驗者替6張照片的人與丈夫的相似度打分數。除此之外，Kosinski也善用專業，利用人臉辨析演算法 VGGFace2 做跟試驗者一樣的事。

▲ 英國著名影星Benedict Cumberbatch與其Sophie Hunter甚有「夫妻相」。（法新社圖片）

最後，他們發現，許多夫妻之所以有夫妻臉，不是因為生活在一起很久，而是剛開始在一起就長得像了。因此，夫妻住在一起並不會隨著時間而有夫妻臉，而是人們一開始擇偶時，就傾向挑長相相似的另一半。

實驗結果出爐後，Tea-makorn坦言，夫妻長得像不是因為在一起時間長，而是一開始挑選對方，就像挑選興趣、個性、智識、態度、價值觀和健康和自己相似的人為伴侶。

這有一部分是因為我們在地理和社會都被相似的人環繞，人們比較會對熟悉的事物產生好感。由於我們成長過程，對鏡子裡的自己感到熟悉，或是對家庭成員感到熟悉的關係，我們自然容易對長得像我們的人產生好感。

Tea-makorn坦言，她們的研究有限制，因為找來的夫妻照片都是住在美國的白人異性戀夫妻。未來，他們希望能蒐集到更多數據驗證「夫妻臉假說」在非白人異性戀夫妻跟同性伴侶間是否成真。

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責任編輯：李彥煒