【藝媽媽日誌@iM網欄】Staycation 推介 Hea玩 ‧ 平遊大嶼山 每人只係330蚊

一向都知道大嶼山是香港人的後花園，週末渡假好去處，但小藝人始終太懶…同小朋友去的話，要準備和預訂的東西太多了。早前聽到大嶼山的景點聯手推出探索大嶼山玩樂套票，包銀礦灣酒店一晚住宿連2位早餐、昂坪360來回標準纜車票2張同大嶼山巴士票4張，住宿交通都有齊，只需要買多2張小童纜車票同巴士票就可以~ 計落2大2細玩足兩日都是$1318，每個人平均只是330元，仲平過食自助餐，所以決定同朋友來一個兩日一夜大嶼山探索之旅!

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昂坪半日遊

大嶼山之旅的第一站由東涌纜車站出發，搭纜車上昂坪，沿途會看到很美的大自然風光，天氣好的話還會看到港珠澳大橋，感覺遠離繁囂，好像離開咗香港咁! 經過25分鐘的車程，終於到達昂坪市集，首要任務當然要去壁畫牆打卡，對小藝人媽媽來說好重要啊，要打卡「呃like」。 市集好多特色打卡位，包保媽媽們可以影個夠!



沿著昂坪市集一直行就會見到天壇大佛和心經簡林，這裡有種令人莊嚴平靜的感覺，小朋友們都瞬間安靜起來! 遊覽完昂坪便搭纜車返東涌，讓小朋友充充電，再轉搭3M巴士去銀鑛灣渡假酒店。我們入住標準房，設施很齊存，比想像中大啊，房間望出去景色好靚啊! 由於到達酒店已差不多黃昏時候，之後整天都「宅」在房間玩，輕輕鬆鬆Hea吓又過了愉快的一天!



梅窩休閒一日遊



第二朝起身在酒店吃早餐 ，不用帶著2個小朋友搵餐廳的感覺很好啊! 早餐好豐富，一份足夠同小朋友share! 充滿電後便到附近沙灘玩，人很少，小朋友玩得好開心! 累到一個點，但看他們純真的笑容，就讓他們盡情放電吧! 另外我們還預早訂了單車，除了感受梅窩的寧靜和休閒，還可以跟小朋友一起體驗踏單車的樂趣，絕對是親子遊好去處啊!



雖然兩日一夜的大嶼山遊話咁快就告一段落，但大嶼山的環境太美了，小朋友又可以接觸到大自然，很值得再去，教導一下小朋友保護環境的重要性!

作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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撰文 : 小藝人

欄名 : 藝媽媽日誌