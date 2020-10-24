【歐洲第二波疫情】意大利確診比月初升7倍 世衛：有些國家很危險

▲ 意大利過去數周確診數字飆升，自本月初以來已經上升7倍。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，累計確診逾880萬宗。隨著意大利、西班牙等多國確診數字飆升，各地陸續加強防疫措施。世界衛生組織總幹事譚德塞警告，北半球已進入抗疫關鍵時刻，未來數月非常艱難。

意大利周五（23日）新增確診逾19000宗，是連續第二日創新高，另外新增91人死亡；至今累計48萬人確診，37,000多人死亡。意大利過去數周確診數字飆升，自本月初以來已經上升7倍，受疫情影響的範圍比第一波疫情更廣，倫巴第大區（Lombardia）仍是疫情最嚴重的區域。

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西班牙的累計確診病例日前破百萬，首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，化驗結果有滯後，相信目前累計確診已經突破300萬宗，他提醒公眾入冬後繼續堅持，合作抗疫（determination, social discipline and the necessary union），但未有宣布新的防疫措施。加泰羅尼亞地區考慮收緊防疫措施，但有夜店老闆反對，駕車到政府大樓外響號抗議。

馬德里早前實施為期兩周的局部封城，將於周六（24日）結束，往後仍然會禁止家庭在午夜12點至清晨6點之間舉行聚會，酒吧人數不可過半。

另外，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）宣布，公眾聚集人數由50人減少至10人，禁止在晚上10時後售賣酒精飲品，並規定民眾必須在超級市場等室內公共場所戴口罩。

世界衛生組織總幹事譚德塞提醒，隨著北半球進入冬季，抗疫進入關鍵時刻：

我們正處於疫情的關鍵時刻，尤其是北半球，未來數月將會十分艱難，有些國家正往危險的方向發展。」（The next few months are going to be very tough and some countries are on a dangerous track.）

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責任編輯：葉芷樺

