【歐洲第二波疫情】意大利確診比月初升7倍 世衛：有些國家很危險

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,累計確診逾880萬宗。隨著意大利、西班牙等多國確診數字飆升,各地陸續加強防疫措施。世界衛生組織總幹事譚德塞警告,北半球已進入抗疫關鍵時刻,未來數月非常艱難。

意大利周五(23日)新增確診逾19000宗,是連續第二日創新高,另外新增91人死亡;至今累計48萬人確診,37,000多人死亡。意大利過去數周確診數字飆升,自本月初以來已經上升7倍,受疫情影響的範圍比第一波疫情更廣,倫巴第大區(Lombardia)仍是疫情最嚴重的區域。

西班牙的累計確診病例日前破百萬,首相桑切斯(Pedro Sánchez)表示,化驗結果有滯後,相信目前累計確診已經突破300萬宗,他提醒公眾入冬後繼續堅持,合作抗疫(determination, social discipline and the necessary union),但未有宣布新的防疫措施。加泰羅尼亞地區考慮收緊防疫措施,但有夜店老闆反對,駕車到政府大樓外響號抗議。

馬德里早前實施為期兩周的局部封城,將於周六(24日)結束,往後仍然會禁止家庭在午夜12點至清晨6點之間舉行聚會,酒吧人數不可過半。

另外,丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)宣布,公眾聚集人數由50人減少至10人,禁止在晚上10時後售賣酒精飲品,並規定民眾必須在超級市場等室內公共場所戴口罩。

世界衛生組織總幹事譚德塞提醒,隨著北半球進入冬季,抗疫進入關鍵時刻:

我們正處於疫情的關鍵時刻,尤其是北半球,未來數月將會十分艱難,有些國家正往危險的方向發展。」(The next few months are going to be very tough and some countries are on a dangerous track.)