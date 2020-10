▲ 法國總統馬克龍相信,病毒至明年夏天前都不會消失。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,法國成為全球第七個國家累計確診個案突破一百萬宗,當地政府早前宣布實施宵禁。法國總統馬克龍表示,相信民眾要與病毒共存,起碼到明年夏天。

法國周五(23日)單日新增確診個案首次突破4萬宗,逾4.2萬宗,全國累計確診個案逾104萬;單日再多298人死亡,累計死亡人數超過3.4萬人,是繼英國、意大利和西班牙後死亡人數第四多的歐洲國家。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在巴黎探訪醫院時表示,相信病毒最少持續至明年夏天(at best until next summer)。

他表示,目前宣布法國進入全面或局部封城,仍言之過早。惟政府周五起將38個地區納入宵禁範圍,受影響人口達到全國三分二人,晚九朝六的宵禁令預計至少維持一個半月。

馬克龍表示,待單日新增確診恢復至8月底的水平,即單日新增確診3,000至5,000宗,才會放寬宵禁措施。

