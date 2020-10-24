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【滙豐股價】滙豐第三季業績下周一放榜　高盛料列帳基準除稅前溢利按季升1.2倍

即市財經 12:30 2020/10/24

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滙豐將於下周二（27日）公布第三季業績。

滙豐HSBC （00005） 自從獲得中國駐英國大使劉曉明點名後，股價接連造好，周五（23日）彈逾3%，重上32元水平，收報32.25元。滙豐將於下周二（27日）公布第三季業績，高盛預期，滙豐上季列帳基準除稅前溢利按年仍跌50%，惟按季將大升1.2倍，至24.19億元（美元，下同），並維持「買入」評級。

螞蟻集團招股在即，滙豐也留孖展爭客，詳情看【下一頁】

高盛預計，集團列帳基準撥備前盈利為36.09億美元，按年跌31%，按季跌18%。收入為116.95億元，按年跌12%；其中淨利息收入按年跌14%至65.22億元。

按圖睇清4大券商最新評級

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該行又估計，滙豐上季信貸損失為16.38億元，按季大減57%，按年則大增85%，相較第二季按年增加5.9倍亦大幅改善。

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高盛表示，預期有形股本回報率（ROTE）為2.3%，較第二季回升1.8個百分點，料普通股權一級資本比率為14.9%。

另外，高盛早前預期滙豐明年初會恢復分派每股0.1美元末期息。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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編輯：袁諾曦

香港股票 滙豐控股（00005）

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