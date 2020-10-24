【動畫變真人】AI藝術家一鍵還原《超人特攻隊》　拆解動畫變真人背後原理

▲ 經過AI模型，《超人特攻隊》角色轉換成真人都活靈活現。（圖片來自Nathan Shipley Twitter）

人工智能（AI）技術發展一日千里，Deepfake換面技術已變得普遍，近日外國更有社交平台推出新特效，讓用戶一秒變身漫畫人物。

該特效再網絡大手歡迎，事件亦引起AI藝術家Nathan Shipley興趣與好奇，AI生成的動畫人物如此逼真，但反過來將動畫角色轉成「真人」效果會怎樣？剛好最近國外國研究團隊推出一款用版AI模型：Pixel2Style2Pixel（pSp）。

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因此Shipley便利用該AI模型，嘗試轉換《超人特攻隊》、《沖天救兵》等卡通動畫電影角色，結果同樣大受歡迎，並登上Reddit熱門搜尋榜。

該模型不但能將動畫角色真人化，AI模型亦可用在畫作轉換。如果說動畫角色真人化還有些卡通風，那麼墨西哥著名畫家Diego Rivera兩幅畫的還原真人效果也不俗。

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Pixel2Style2Pixel（pSp）是影像到影像的轉換框架，由 Penta-AI 和以色列特拉維夫大學的 Elad Richardson、Yuval Alaluf 等人在名為《Encoding in Style: a StyleGAN Encoder for Image-to-Image Translation》的論文提出。

pSp 框架基於新編碼器網路，可直接生成一系列樣式向量，送入預先訓練的 StyleGAN 建構程式，形成可延伸的 W+ 潛在空間。這款AI模型已在Github開源，有興趣的話可以自行體驗，看看喜歡的動畫角色真人化後會變成什麼模樣。

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責任編輯：李彥煒