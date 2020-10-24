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傳長和就出售歐洲無線塔業務與Cellnex深入談判　作價或達827億

即市財經 11:23 2020/10/24

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據外電引述消息人士指，Cellnex正與長和進行深入談判，商討以90億歐元（約826.9億港元）收購長和旗下的資產。

歐洲最大的電信信號塔營運商Cellnex Telecom SA早前傳出考慮競投長和 （00001） 的歐洲無線塔業務部份股權。據外電引述消息人士指，Cellnex正與長和進行深入談判，商討以90億歐元（約826.9億港元）收購長和旗下的資產，這或成歐洲最大的電信基礎設施交易之一。

消息人士指，目前Cellnex與長和尚未達成協議，最終價格及條款可能會有變動，談判亦可能破裂。Cellnex拒絕評論，長和的代表則沒有即時回應。

早前有報道指，長和一直與顧問機構合作，擬將歐洲的無線塔業務分拆出來，作獨立子公司營運，以及考慮出售少數股權。

長和於去年8月曾表示，計劃創建新的基礎設施部門，擁有當地的2.85座無線塔，並向當地營運商打開合作大門，預期交易可幫助長和減少債務，以及分擔昂貴的5G網絡設費用。

相關文章：傳Cellnex有意競購長和歐洲無線塔業務部份股權 估值達878億元

【長和鐵塔】長和3英國傳出售鐵塔資產　高盛﹕每股增值約2至3元

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編輯：袁諾曦

香港股票 收購 歐洲 分拆 長和（00001）

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