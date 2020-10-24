【美股收市】 觀望紓困談判 道指挫213點後幾收復失地 納指轉升

投資者關注美國紓困方案何時落實，兩黨談判仍持續進行。美股周五輕微高開後輾轉走低，3大指數收市個別發展，道指中段曾挫超過200點，尾段收復大部分失地；標指和納指轉升。

道指收報28335點，跌28點；標指收報3465點，升11點；納指收報11548點，升42點。全周計，道指、標指、納指分別累跌0.95%、0.53%、1.06%。

美國總統大選最後一場辯論結束，未有對選情構成重大影響，市場焦點落在紓困法案、個股業績，以及下周公布的美國GDP數據。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，紓困措施談判進展不大，加上雙方仍存在分歧，相信敲定協議將是非常艱難的一件事。

美企業績陸續出爐，英特爾（美：INTC）上季經調整後每股盈利1.11美元，符預期，惟市場重點關注的數據中心業務收入按年跌7%至59.1億美元。英特爾重挫重挫10.58%，收報48.2美元。

電動車生產商特斯拉(Tesla)召回中國進口的部分Model S及Model X車款，股價一度滑落4.3%，收市跌1.2%。

美國食品藥品管理局（FDA）批准吉利德科學（美：GILD）研發的瑞德西韋，用於新冠肺炎治療，吉利德股價一度升4.9%。

美國周四單日新增確診超過7.16萬宗，為歷來第三高，死亡病例累積增至超過22.32萬宗。美國疾控中心(CDC)傳染病副總監Jay Butler表示，全美各地確診個案有上升勢頭，特別是中西部，相信與天氣轉冷有關。

經濟數據方面，美國10月Markit製造業採購經理指數（PMI）為53.3，雖低過預期的53.5，但仍為21個月高位。與此同時，受累於歐洲疫情惡化，歐元區10月服務業PMI差過預期，僅報46.2；惟製造業未有受影響，歐元區製造業PMI為54.4，好過市場預期的53，繼續處於擴張。

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責任編輯：柯志宏