【中概股】貝殼找房市值超越最大內房企　堪比「地產界美團」？

在美上市的內地聯網房地產平台貝殼找房（美︰BEKE）股價自上市以來屢創新高，其上市發行價為20美元，而上市不過兩個多月，其股價近日高見76.5美元，折合市值逾6000億港元，而目前市值最大的內房股萬科 （02202） 也僅僅約3600億元。究竟為何貝殼的市值能夠超逾一眾內房龍頭？

事實上，若單純以房地產中介的來看待貝殼找房，其估值確實是過高。但貝殼找房並非傳統的物業中介，也不是傳統地產經紀公司。情況就好比美團 （03690） ，茶餐廳、快餐店也會送外賣，但美團的價值遠不止是「外賣仔」；同樣道理，貝殼找房也不止是地產經紀。

貝殼於2018年4月推出，2019年就實現了2.12萬億 GTV （Gross Transaction Value，總交易額） ，成為僅次於阿里成為中國第二大商業平台。就正如美團在外賣行業的地位一樣，貝殼找房作為地產平台亦有着不容忽視的市場優勢。

貝殼找房的前身就是鏈家。 鏈家成立於2001年，是一家採取自營模式的房地產中介公司，於2018年4月轉型推出了貝殼找房。 貝殼的定位是一個平台：一方面仍保留鏈家仍作為自營業務，另一方面推出了加盟品牌，同時其他獨立品牌也可入駐貝殼。作為龍頭平台， 貝殼找房未來可利用其領導地位，進一步拓展其業務。

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