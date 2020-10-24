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港人財富榜 | 瑞信：2020年港成人平均財富達逾400萬　僅次於瑞士

商業 10:00 2020/10/24

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最近，瑞信發布《2020年全球財富報告》指出，本年度港成人平均財富達逾400萬，中國及印度的家庭財富出現「疫市」增長，未來或會持續增加。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，或會影響個人財富收入。不過，最新研究調查顯示，2020年度中國及印度的家庭財富出現「疫市」增長，未來或會持續增加。

瑞信發布《2020年全球財富報告》指出，受疫情拖累，今年1至3月份全球家庭財富減少17.5萬億美元（約135.6萬億港元）。經過3個月之後，由於全球股市反彈及房價回升，第二季度預測指出，全球家庭財富總額增長36.3萬億美元（約281.3萬億港元），相比去年年底略為上升。

<<AMC收入跌22%　推私人戲院服務吸客

<<【疫市收入減】調查：港人因疫情面臨財困　家庭收入下跌增至71%

研究指出，亞太地區（包括中國和印度）家庭財富貢獻最高。在本年6月，其家庭財富總額高達167.2萬億美元（約1,294萬億港元），於上半年增長35,870億美元（約27萬億港元），佔全球42%。當中共有45,920位成人，淨資產超過5,000萬美元。

香港方面，由於2019年期間股市飆升，導致成人人均家庭財富增長23,740美元（約18萬港元）。2020年的港成人人均財富，已達到518,810美元（約401萬港元），並僅次於瑞士。截至2019年底，全球共有5,190萬名百萬富翁，香港地區佔其中1%，淨資產超過5,000萬美元的成人則有2,910人。

<<【企業破產】報告：全球企業破產將創新高　料至明年亞太區增31%

報告亦發現，今年全球的成人平均財富出現微降，每位成人平均財富從今年初的77,309美元（約599,160港元），降至平均76,984美元（約596,641港元）。當中瑞士、荷蘭、台北和香港出現增長，而挪威和英國跌幅最大。

責任編輯：李寶如

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