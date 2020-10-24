【香港製造】新田文氏後人冀守護圍村傳統智慧　創品牌推廣「黃酒釀」

▲ 原居文化創辦人阿晨是新田文氏家族後人，盼將「黃酒釀」傳統文化推廣到圍村以外，讓更多人了解圍村傳統的想法。

隨着時代變遷，不少傳統文化不知不覺流失，當中香港圍村的文化習俗更難敵發展浪潮，正一步步萎縮，邁向式微。作為新田文氏家族後人的阿晨，為了保留圍村的傳統文化智慧，毅然離開資訊科技（IT）老本行，創立黃酒釀品牌「原居文化」，盼將「黃酒釀」傳統文化推廣到圍村以外，讓更多人了解圍村的傳統。

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黃酒釀對於圍村人是家傳戶曉的食材，喜慶時候如添丁滿月時，長輩都會出動自家釀的黃酒釀，讓女性作補身之用。不過，隨着時代轉變，懂得釀酒的長輩都相繼離去，這個傳統習俗也已逐漸被遺忘。阿晨直言，黃酒釀通常由女性長輩釀製，年輕一輩已基本沒有人會學釀黃酒，他的圍村朋友，甚至他們的上一代都已經不懂釀製，圍頭黃酒已經開始失傳。

▲ 黃酒會極慢地發酵，年份愈久就愈醇，陳年味愈來愈濃，照片中的黃酒都是阿晨媽媽的珍藏。（受訪者提供圖片）

阿晨不甘圍村的傳統智慧逐漸被遺忘，主動向媽媽要求學習製作圍村黃酒，沒想到有天竟派上用場。2016年阿晨太太懷孕7個月時，需要進行一個緊急手術，未生產前已捱了一刀，生產後身體更加虛弱。坐月期間媽媽每日以黃酒釀煮雞，為太太幫補身體，太太身體復元得比想像中快。

親身見證黃酒釀的功效後，由畢業開始就已踏入IT行業的阿晨決定辭去原有工作，以6位數字資金在2017年創立屬於自己的黃酒釀品牌「原居文化」，希望能繼承媽媽的手藝，幫助其他坐月媽媽。同時將黃酒釀作為傳統養生食品來推廣，使港人甚至來自世界各地的人，都能認識這圍村傳統智慧。

由IT轉行到釀黃酒，阿晨笑言朋友都認為這是相當冒險的事，但他卻堅持放棄穩定收入，轉行創業。

作為新田文氏人後代，若我都不去傳承，誰又會願意去做呢？其實少一個IT員工，地球依然能夠繼續運作。但若果黃酒釀少了一個願意傳承的人，可能更易消失。

他強調，對比每日要做相同的IT工作，雖然收入較穩定，但釀黃酒更加有意義。

經營一個品牌與在IT行業打工，是完全不一樣的體驗。阿晨坦言自己背負着重大壓力，創業期間也曾遇到不少阻礙。他直言，黃酒釀本來是偏冷門的產品，對於圍村以外的人來說，相信更加陌生。「在開業首兩年，的確要相當花心思及時間。畢竟教育消費者認識黃酒釀必須循序漸進，很難一步登天。」所以他目前也積極盼透過不同渠道，教育消費者相關知識。例如他會親自拍攝煮食影片，或在社交平台提供「黃酒釀食譜」，盼能透過烹飪教學，吸引更多消費者了解圍村傳統文化。

▲ 阿晨會親自拍攝煮食影片，或在社交平台提供「黃酒釀食譜」，盼能透過烹飪教學，吸引更多消費者了解這種傳統文化。（受訪者提供圖片）

被問到來年會否拓展海外市場，阿晨直言規模及資源有限，短期內會先專注香港業務。反而最大的願景，是希望能在圍村開到一間更大的黃酒釀製工廠，除了生產黃酒產品外，也希望能設置工作坊或展覽館，讓更多人了解釀黃酒這種圍村文化。

▲ 原居文化的黃酒都以糙糯米配合圍村古法手工釀製，經過一個月天然發酵，甜中帶酸與酒香，乃圍村獨有的味道。（受訪者提供圖片）

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記者：曾曉汶