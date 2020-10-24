  • 25°C
香港時間 : 20201024日 (六) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股掘金】英特爾股價大落後　市盈率不足9倍　應趁機撈底還是改買AMD？

即市財經 12:00 2020/10/24

分享：

美國晶片業龍頭英特爾Intel（美︰INTC） （04335） 第三季業績後股價暴跌。今年以來，Intel股價累跌兩成，不止跑輸給一眾焦點科技股，表現甚至差過包括眾多傳統經濟股的道指。另一邊廂，Intel的主要競爭對手AMD股價表現則跑贏大市，今年累升逾7成。

作為電腦CPU晶片的龍頭，Intel一直在處於領導地位，雖然近年AMD急起直追，但市面上的主流仍然是Intel，市場調查機構Mercury Research統計數據顯示，Intel去年在桌面電腦（Desktop）CPU市場佔有率達82.3%，仍遠超AMD的17.7%。不過，若對比2018年的數據，當時Intel的市佔率達86.4%，而AMD則為13.4%。換言之，AMD的市佔率增長了4個百分點，而Intel則

AMD有着較低銷量的基數，所以其市佔率增長所帶來的股價提振作用十分明顯。而市場亦普遍預期AMD能夠搶佔更多市場，只要AMD能夠由2成市佔增至4成，就意味着等同於一倍的增長。

製程技術落後 Intel只能被動捱打

更重要的是，AMD與台積電的合作，使其能夠推出更先進製程的晶片。目前Intel已發布第11代Tiger Lake CPU，採用了10nm製程工藝，但AMD早已推出了7nm製程的晶片，而最更其發布的Ryzen 5000系列CPU更受市場期待。Intel在第二季度業績會中表示，其7nm製程晶片的推出日期要推遲至2022年，意味着Intel未來數年內，基本上不能靠技術躍進重新壓制AMD，甚至可能會被AMD拋離。

Intel只能處於被動捱打的局面，AMD則勢頭日盛。從投資角度而言，一家未來有增長潛力巨大的企業更有價值，因此市場明顯更偏好AMD。

當然，若從估值上來看，以過去12個月業績計算，Intel的市盈率不足9倍，而AMD則達到驚人的155倍。作為有能力量產10nm製程晶片的企業，Intel的估值確實偏低，亦遠低過只能生產14nm晶片的中芯國際 （00981） 。但低估值也有可能是價值陷阱，若果Intel因市場分額萎縮而導致盈利持續倒退，假使其市盈率估值不變，股價也會下跌。

Intel上季業績中，連數據中心業務也差過市場預期，因而觸發了其股價暴跌。若投資者買入Intel，是在賭未來數年Intel的發展未必如市場預期那麼差，但上望空間依然有限，因為背後已無憧憬。相反，AMD、Nvidia（美︰NVDA）、甚至是台積電（美︰TSM）的前景仍充滿幻想空間。

相關文章︰【Intel業績】英特爾數據中心業務收入遜預期　股價盤前跌逾8%

【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https://bit.ly/37qqzbT

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 英特爾（Intel，美：INTC） 超微（AMD，美：AMD） 中芯國際（00981） 買入 撈底 Intel NVIDIA AMD 台積電

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐第三季業績下周一放榜　高盛料列帳基準除稅前溢利按季升1.2倍

下一篇文章

傳長和就出售歐洲無線塔業務與Cellnex深入談判　作價或達827億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）