【美股掘金】英特爾股價大落後　市盈率不足9倍　應趁機撈底還是改買AMD？

美國晶片業龍頭英特爾Intel（美︰INTC） （04335） 第三季業績後股價暴跌。今年以來，Intel股價累跌兩成，不止跑輸給一眾焦點科技股，表現甚至差過包括眾多傳統經濟股的道指。另一邊廂，Intel的主要競爭對手AMD股價表現則跑贏大市，今年累升逾7成。

作為電腦CPU晶片的龍頭，Intel一直在處於領導地位，雖然近年AMD急起直追，但市面上的主流仍然是Intel，市場調查機構Mercury Research統計數據顯示，Intel去年在桌面電腦（Desktop）CPU市場佔有率達82.3%，仍遠超AMD的17.7%。不過，若對比2018年的數據，當時Intel的市佔率達86.4%，而AMD則為13.4%。換言之，AMD的市佔率增長了4個百分點，而Intel則

AMD有着較低銷量的基數，所以其市佔率增長所帶來的股價提振作用十分明顯。而市場亦普遍預期AMD能夠搶佔更多市場，只要AMD能夠由2成市佔增至4成，就意味着等同於一倍的增長。

製程技術落後 Intel只能被動捱打

更重要的是，AMD與台積電的合作，使其能夠推出更先進製程的晶片。目前Intel已發布第11代Tiger Lake CPU，採用了10nm製程工藝，但AMD早已推出了7nm製程的晶片，而最更其發布的Ryzen 5000系列CPU更受市場期待。Intel在第二季度業績會中表示，其7nm製程晶片的推出日期要推遲至2022年，意味着Intel未來數年內，基本上不能靠技術躍進重新壓制AMD，甚至可能會被AMD拋離。

Intel只能處於被動捱打的局面，AMD則勢頭日盛。從投資角度而言，一家未來有增長潛力巨大的企業更有價值，因此市場明顯更偏好AMD。

當然，若從估值上來看，以過去12個月業績計算，Intel的市盈率不足9倍，而AMD則達到驚人的155倍。作為有能力量產10nm製程晶片的企業，Intel的估值確實偏低，亦遠低過只能生產14nm晶片的中芯國際 （00981） 。但低估值也有可能是價值陷阱，若果Intel因市場分額萎縮而導致盈利持續倒退，假使其市盈率估值不變，股價也會下跌。

Intel上季業績中，連數據中心業務也差過市場預期，因而觸發了其股價暴跌。若投資者買入Intel，是在賭未來數年Intel的發展未必如市場預期那麼差，但上望空間依然有限，因為背後已無憧憬。相反，AMD、Nvidia（美︰NVDA）、甚至是台積電（美︰TSM）的前景仍充滿幻想空間。

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編輯︰侯景成