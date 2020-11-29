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【愛‧回家之開心速遞系列一】（有片睇）「龔燁」張景淳：我不會再在香港買樓（Part 3）

股樓投資 14:19 2020/11/29

分享：

曾經以為樓價會跌，所以在「高」位沽出，打算待日後樓市跌再入市，怎料樓價一直不跌反升，這經歷相信好多人都遇過。在《愛‧回家之開心速遞》中飾演襲燁的張景淳也一樣遇過這慘痛經歷，更令他不敢再在香港置業，到底他看好那些地方？

特別鳴謝： ATLASPACE 借出拍攝場地

 

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記者：張以正

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