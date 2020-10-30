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【疫市求生】疫情打擊 企業裁員潮不斷 邊間港資仲可以大派花紅咁厲害?

股樓投資 09:00 2020/10/30

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今年初以來新冠肺炎疫情衝擊下，各行各業無不受影響，不少上班族面臨無薪假，甚至被裁員，本港失業率攀升至16年來高位，高處未見頂，但仍有港資企業於今年第三季仍錄得盈利，更向全體員工大派花紅，本港地產代理行龍頭之一的中原集團就是其中之一。

中原地產推行花紅發放機制以來，已連續第46季度，無間斷每個季度向後勤發放花紅。

 


中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港於第三季受著第三波疫情的影響，經濟再受打撃，於限聚令下一手物業推盤進度亦被迫拖慢，惟中原地產前線同事努力打併，配合後勤的通力合作，於今年首三季均錄得盈利，第三季中原香港營業額10.5億元，較次季跌近17%，但仍保持錄得盈利，故向全線後勤發放花紅。2020年第三季全線中原地產後勤可獲發0.3個月花紅，主任級或以上可獲發0.45花紅。

 


今年首三季中原地產後勤共可獲0.89個月花姐；而主管級或以上則可獲1.33個月花紅。中原地產推行花紅發放機制以來，已連續第46季度，無間斷每個季度向後勤發放花紅。
 
陳永傑表示，隨著香港疫情逐漸受控，政府逐步放寬限聚令，經濟及物業市場活動可重回正軌，而物業市場於低息環境及低供應量的支持下，成為眾多投資工具中較受追捧的一環。展望第四季，發展商為追業續將加快推盤，多個新盤搶閘推售，料第四季每月一手成交量可達1,500宗，二手樓價被一手帶動下，於第四季有望錄3至5%的升幅。
 

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記者：陳詠妍

花紅 失業 裁員 陳永傑 無薪假 失業率 中原地產 新冠肺炎疫情

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