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【樓市表現】以為一手好旺? 實際表現強差人意 專家：今年一手成交量將創2013年以來新低

股樓投資 18:27 2020/10/24

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過去兩周，大圍站柏傲莊帶動下，新盤市場氣氛熾熱。不過新冠肺炎疫情下，今年新盤銷情明顯受影響，中原地產預計全年一手登記約14,000宗及1,650.0億元，將齊創2013年全年9,753宗及922.7億元後的七年新低。

【新盤熱爆】柏傲莊又要搶? 周日次輪開售錄超額登記54.5倍 帶旺新盤連錄創新高成交，了解按【下一頁

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至10月21日，2020年10月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得751宗，總值70.0億元。預期整月約有1,000宗及100.0億元，將較9月的801宗及121.3億元，分別上升24.8%及下跌17.6%。反映9月發展商陸續推售新盤，帶動一手交投重返一千宗水平。近日大圍新盤熱賣，以及市場有多個新盤推出，相信將刺激11月的一手登記繼續向上。

【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬，了解按【下一頁


他又指，今年受疫症打擊，影響新盤銷售緩慢。截止至10月21日，2020年一手私人住宅買賣合約登記暫錄10,453宗，總值1,218.8億元。今年首十個月一手宗數突破一萬宗水平，而2019年首五個月一手登記已錄得超過一萬宗。他預期今年全年一手登記約14,000宗及1,650.0億元，將齊創2013年全年9,753宗及922.7億元後的七年新低。

二手方面，截止至10月21日，2020年10月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,468宗，總值240.8億元，黃良昇預測整月登記約3,800宗及360.0億元，將較9月的3,883宗及320.5億元，分別微跌2.1%及上升12.3%，估計宗數與上月相若，而金額將創2020年6月411.3億元後的四個月新高。二手樓市氣氛持續活躍，用家置業需求強勁，成交暢旺，帶動二手登記高企。
 

【租金受壓】租盤大增拖累租金 海桃灣3房海景劈租近16%才成功吸客，了解按【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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