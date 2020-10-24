【租金受壓】租盤大增拖累租金 海桃灣3房海景劈租近16%才成功吸客

暑假租賃旺季結束，加上本港失業率持續上升，租金即時受壓。撳美聯物業的數據，9月份私人住宅平均呎租較8月份回落約0.8%。其中西九龍一帶更是減租重災區，隨著南昌站上蓋匯璽有大量租盤供應，拖累奧運站一帶屋苑租金，個別屋苑平價租賃成交湧現。

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香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，海桃灣2座中層B室，3房間隔，向東南望維港海景，實用面積約791平方呎。業主以約3.8萬元放租約2個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約6,000元或15.8%，以約3.2萬元租出，實用呎租約40.5元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位乾淨企理，且維港海景吸引，在睇樓3次後決定承租。



資料顯示，業主於2010年1月以約1,142萬元購入上述單位，現享回報約3.4厘。

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記者：陳詠妍