【新盤熱爆】柏傲莊又要搶? 周日次輪開售錄超額登記54.5倍 帶旺新盤連錄創新高成交

疫情持續平穩，加上新世界（00017）及港鐵（00066）旗下大圍站上蓋柏傲莊I激起樓市氣氛，該盤上周六及日（17日及18日）開賣合共391伙，大收逾2.27萬張入票認購，超額認購達57倍，登上1997年後新盤票王之位。該盤再於本周日（25日）及下周一（26日）進行次輪378伙銷售，並於周五（23日）截票，是次柏傲莊收票情況繼續熾熱，市場消息指，該盤累收逾2.1萬票 ，超額登記54.5倍。



該批單位於周日起一連兩日開售，周日先供大手客A1及A2組揀樓，可供發售單位共181伙，再於下周一供B組買家揀樓，可供發售單位共197伙。項目將於周六（24日）公布抽籤結果，而展銷廳及示範單位由明天（24日）開始至周一（26日）暫停開放予公眾參觀。

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發展商也趁機推出全新項目，於周四（22日）齊齊開價的長實（01113）旗下沙田九肚山名日·九肚山及香港小輪夥帝國集團合作的屯門青山灣帝御·星濤，兩盤於周五起開放示範單位予公眾參觀及收票，兩盤的參觀情況也相當不俗。

其中以折實平均呎價1.77萬元的沙田九肚「名日．九肚山」，首批單位共54伙，單位折實價由762.8萬元起，折實呎價則約15,599至20,631元，呎價較同區新盤今年成交呎價低逾10%，該盤於尖沙咀港景匯商場售樓處，周五不時出現排隊等候參觀示範單位人龍場面。另邊廂，青山灣帝御·星濤以折實平均呎價14,585元首推123伙，首批推出開放式至4房單位，而開放式價錢由約298萬元起步。同於周五起開始開放示範單位予公眾參觀及收票，參觀情況也不錯。



整體樓市氣氛不俗，新盤餘貨亦錄高價成交，其中會德豐地產旗下O’East系列OCEAN MARINI，周五以招標形式售出尊尚頂層特色戶，為全盤獨一無二之珍罕特色單位，單位為T1A座70樓A室，實用面積1,476平方呎，屬4房1套連工作間單位，設300平方呎平台單位及內置樓梯連接1,156平方呎天台，成交價為3,517.3萬元，呎價23,830元，售價及呎價同創項目新高。發展商指，MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI開售至今共售出1595伙單位，佔可售單位1653伙96%，共套現逾148億。



此外，由百利保集團〈00617〉及富豪酒店集團〈 00078〉旗下位於沙田九肚麗坪路23 號的富豪．山峯，周五再錄上周第 3 宗成交。成交單位為第5 座11樓頂層特色戶 Sky Pool Penthouse，實用面積達 2,436 平方呎，連兩個住宅車位，於周五透過招標形式成功售出，成交價為港幣9,800 萬元，平均呎價約港幣 40,230 元，成為區內特色戶本月呎價及價格的新指標。

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記者：陳詠妍