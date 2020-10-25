【疫市營商】余仁生X香港寬頻X鴻福堂 破天荒合作拓商機

自年初爆發疫情以來，已令本港多個行業大受打擊。當然，企業也總不能坐以待斃，必須在「疫境」中尋找出路，故近期見到商界出現了不同的轉型和合作，其中企業聯乘是一個利用資源共享的新策略。香港寬頻（01310）、鴻福堂（01446）和余仁生三間業務不同的公司，正是透過共享資源的理念，冀在今次疫情中闖出一條新血路。到底3間公司是如何自救？有請三位「話事人」為大家分享這個「疫下求生術」。

香港寬頻、鴻福堂和余仁生在今年7月宣布展開一個優勢互補策略合作，希望藉着三方的分店網絡，增加銷售渠道及客戶，實現三贏。鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，3間公司都是本着「以家為本」的精神，為客戶提供服務，余仁生推動中藥現代化，將中醫養生智慧融入現代生活；鴻福堂以天然草本文化為本，積極推廣現代健康飲食概念；香港寬頻則為香港廣大住宅客戶提供價格實惠的家居寬頻服務。

雖然3間公司業務不同，但恰巧正好利用各自分店的網絡，以增加銷售渠道，藉此拓展三方客戶市場，實現三贏。司徒永富表示，這次在疫情催生出來的合作，就是建基於共享經濟。就好像3間公司各有自己的門店，加起來約180間舖，如顧客去到鴻福堂可以買到余仁生的產品，或香港寬頻的客戶可到余仁生作為提貨點，香港寬頻的推廣員可在鴻福堂設銷售點等，除了節省時間，亦能將銷售成效倍增。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光坦言合作也不容易，因為無論內外均具挑戰，但最重要是誠意和信任，所以每遇到問題大家都會立即商討解決，若他們三位「話事人」想到甚麼點子，又會立即跟團隊開會跟進，「雖然我們的同事可能會比以前忙碌，辛苦一些，但肯定的是三間公司的員工都不用擔心業績倒退，或工作受影響，因為一定會比之前更好。」

疫情催生企業合作

另一方面，司徒永富認為在當下環境，相較以往跟不同的企業談合作都來得容易，主要是過往很多企業CEO都是打工，所謂少做少錯，故不會很積極傾合作，但隨着疫情出現，不停發生裁員減薪情況，不少CEO都受影響，終迫使他們不得不面對現實藉合作謀出 路。

余仁生（香港）有限公司董事總經理潘正棋回想起最初，原來是他主動「拍門」找上鴻福堂合作，因為他考慮到每次有客人來到門店都未能提供合適的飲品予他們，想自己生產又不夠專業，倒不如跟其他企業合作，於是他看上了鴻福堂。

在聯絡司徒永富之前，更多次走到鴻福堂位於地鐵站的門市，站在外面觀察數小時，發現店舖雖小，但職員的士氣很好，合作無間，更驅使他決心自薦合作。結果相約出來傾談，大家提到發展的大藍圖和共享經濟理念一致，於是乎很快就達成合作共識，且再經司徒永富介紹予楊主光認識，終達成現 在的三方合作。

楊主光笑言大家一拍即合，都希望能做到互助共贏，故最初說了就做，決定合作半年後再談細則，這半年誰著數或蝕底一點也無所謂，「做好了再算吧！」他們三人都認為，只要理念目標一致，沒有私心自然能把事情做好。

三位合作夥伴言談甚歡，楊主光笑言這是一個「無得輸」的合作，對於達致三贏充滿信心，並相信這種合作模式在市場上會愈來愈多人模仿，笑言這次分享可視之為上集，可相約1年後大家再坐在一起來個下集分享成果，相信必定有很好的消息帶給大家。

節錄自第678期《iMoney Wealth》公司專訪

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記者：張以正