【上車筍盤】港島區上車盤環境清幽自成一角 兩房入場費低至4百幾萬起

疫情下本港經濟前景未明，但市場上的置業需求仍源源不絕，買家仍積極於市場找尋低水的屋苑，樓價600萬以下的兩房單位更買少見少。原來港島區仍有樓價低於500萬元的兩房單位，無論是上車或換樓均十分合適。

位於柴灣大潭道的居屋屋苑山翠苑，是香港最早落成的居屋屋苑之一，跟一般居屋不同，山翠苑所有單位均不用補地價，而且一律都可以在公開市場自由轉讓。美聯物業首席助理聯席董事李聖智表示，市場上500萬元以下港島區物業盤源罕有，故該類單位受到不少上車客垂青，該行剛促成柴灣居屋山翠苑一個2房單位的成交。

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以上單位為山翠苑為C座低層4室單位，實用面積379平方呎，屬兩房間格，外區上車客見上述單位銀碼吸引，價格合預算，故斥475萬元成交，折合實用呎價約12,533元，購入作上車之用。資料顯示，原業主於1996年6月以約127.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約347.2萬元，升值約272%。

▲ 山翠苑位置較「隔涉」，但勝在環境清幽自成一角（圖片來自美聯物業）

於1981年落成的山翠苑，樓齡已達39年，是香港最早落成的居屋屋苑之一，不過，屋苑曾於2010年進行外牆翻新工程，外表看起來，物業質素也不錯。屋苑由4座物業組成，單位伙數不算多，僅有896伙，間隔一律採兩房設計，分別為約468和474平方呎，由於單位不設窗台，加上實用率達逾八成，室內空間更見使。

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據網上放盤數據，屋苑仍有樓價低於500萬元的放盤，其中一個位於翠碧閣 (D座)的 中層單位，實用面積379平方呎的兩房單位，叫價495萬元。除以上放盤外，屋苑其餘放盤的叫價也高於500萬元，不過仍全於600萬元以下。如山翠苑翠珮閣(A座）高層兩房，實用面積379平方呎，叫價520萬元。



山翠苑樓價較為低水，最主要的原因是屋苑位於半山上，距離柴灣巿中心較遠，購物和交通較為不便。但由於位置遠離鬧巿，故環境清幽，自成一角，適合喜愛寧靜居住環境的人士。

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記者：陳詠妍