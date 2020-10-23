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麗新系全年業績盈轉虧、不派末期息　海洋公園萬豪酒店入住率僅50%

即市財經 23:13 2020/10/23

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麗新系全年業績盈轉虧

麗新系全年業績盈轉虧，麗新國際 （00191） 公布截至7月底止，全年虧損19.7億元，對上一個年度則賺28億元，不派末期息，上一個年度派7.4港仙。若撇除物業重估及非經常的交易影響，虧損淨額為6億元。

期內，營業額錄得53.2億元，按年跌19.5%，香港投資物業表現相對平穩，營業額跌1.6%至6.7億元。麗新國際表示，儘管去年下半年社會動盪及疫情使訪港旅客數量明顯下降，導致香港經濟尤其是旅遊及酒店行業的市場經濟環境充滿挑戰，香港海洋公園萬豪酒店去年度仍錄得約50.1%的平均入住率。

至於麗新發展 （00488） ，截至7月底止，全年轉蝕29.3億元，對上一個年度則賺48.4億元，若撇除物業重估及非經常的交易影響，虧損淨額為10.1億元。不派末期息，對上一個年度派10.8仙。期內，營業額錄得52.1億元，按年跌19.1%。

麗新發展表示，去年度為香港影視娛樂業史上其中一個最艱難的年度，豐德麗集團的戲院營運因若干戲院在香港持續社會動盪期間須暫時關閉而受到干擾，疫情爆發後賣座鉅片延遲上映，票房收益因而大受影響。演唱會亦基於健康顧慮而推遲，不過，集團指將繼續與本地和亞洲知名藝人合作推廣演唱會。接下來的蔡琴、林宥嘉及黎明演唱會等活動預期將於明年疫情結束後舉行。

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編輯：袁諾曦

香港股票 麗新國際（00191） 麗新發展（00488）

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