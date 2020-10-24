【至叻板塊】鐘擺效應再現　殘價板塊報復式反彈

港股似乎無受外圍的政治因素影響，恒指連漲五日，直逼25000點關口。不過，若仔細看各個板塊表現，會發現鐘擺效應非常明顯。

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先看由10月19至23日一周的「至叻」板塊，按次序為紡織、燃氣、航空、賭業和一綫內銀，在過去半年幾乎是散戶不肖一顧的板塊，但一周平均漲幅介乎5.1%至8.1%。

反之，「至衰」板塊則為物管股、教育、電力設備、電訊設備和其他科網，當中不少曾被喻為疫情受惠股，率先反彈並再頂。然而，過去一周平均跌幅介乎6.3%至2.4%。

根據內地基金經理的說法，有些操作傾向在年底沽出獲利甚豐的持股，藉以鎖定利潤，同時買入一些估值低殘股份補充倉位。因此，臨近年尾出現這種鐘擺效應也不足為奇。

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以一綫內銀為例，建設銀行（00939）累升4.3%，工商銀行（01398）更上升7.9%，表現可謂一反常態。反而，「十四五」規劃可能再定更高的環保指標，將有利國內使用更多天然氣，其概念比較實淨，過去一周表現至勁的燃氣股為新奧能源（02688），累計漲幅達13.7%。

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記者：林衛