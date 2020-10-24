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【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬

股樓投資 10:00 2020/10/24

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大圍站上蓋新盤柏傲莊銷情熾熱，帶動新盤市場旺起來，其中由帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤於日前開價，首批123伙單位，開放式折實298.84萬元起，呎價最平1.3萬起。隨著該盤出擊，屯門區一帶物業的關注度也上升，最近不少人前往該區找尋筍盤。

以下介紹的放盤，位於屯門青棉徑3號的好勝大廈，物業為單幢式設計，前往輕鐵景峰站只需2分鐘，由該處前往西鐵兆康站亦十分快捷。該物業最大特色，是單位屬低門檻上車之選。

【筍盤推介】 港島名校網上車盤只係5百萬頭 幾分鐘即到港鐵站超方便，了解按【下一頁

是次業主放售的單位，單位實用面積283平方呎，業主叫價343萬元，首置人士最高可承造9成按揭計算，首期低至34萬元左右，為區內的低門檻上車盤 ，十分適合小家庭。

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門好勝大廈中層A室 (物業編號：AN212293)
實用面積： 283平方呎
間隔: 2房
叫價： 343萬
賣點：
  • 低門檻上車
  • 首置人士可承做九成按揭，首期低至約34萬元
  • 內籠企理
  • 鄰近輕鐵景峰站
  • 適合小家庭
  • 單位採曲尺窗設計，採光度大增

【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾，了解按【下一頁

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +5
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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/3kuODyk

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

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記者：陳詠妍

放盤 上車盤 屯門區 柏傲莊 帝御‧星濤 好勝大廈

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