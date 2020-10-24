【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬

大圍站上蓋新盤柏傲莊銷情熾熱，帶動新盤市場旺起來，其中由帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤於日前開價，首批123伙單位，開放式折實298.84萬元起，呎價最平1.3萬起。隨著該盤出擊，屯門區一帶物業的關注度也上升，最近不少人前往該區找尋筍盤。

以下介紹的放盤，位於屯門青棉徑3號的好勝大廈，物業為單幢式設計，前往輕鐵景峰站只需2分鐘，由該處前往西鐵兆康站亦十分快捷。該物業最大特色，是單位屬低門檻上車之選。

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是次業主放售的單位，單位實用面積283平方呎，業主叫價343萬元，首置人士最高可承造9成按揭計算，首期低至34萬元左右，為區內的低門檻上車盤 ，十分適合小家庭。

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門好勝大廈中層A室 (物業編號：AN212293) 實用面積： 283平方呎 間隔: 2房 叫價： 343萬 賣點： 低門檻上車

首置人士可承做九成按揭，首期低至約34萬元

內籠企理

鄰近輕鐵景峰站

適合小家庭

單位採曲尺窗設計，採光度大增

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以下為單位相片：

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https://bit.ly/3kuODyk

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍