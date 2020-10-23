【品牌crossover】 星巴克首度與BABY MILO 合作 在港推出限量商品系列

為提升顧客體驗，星巴克近年不斷透過創新產品及品牌合作，提升顧客的黏度，今秋香港及澳門星巴克，與潮流品牌*BABY MILO® STORE BY *A BATHING APE® 攜手推出限量商品STARBUCKS® X *BABY MILO® STORE系列，由BABY MILO® 帶領七位動物家族成員，以經典造型及SAFARI圖案幻化成多款玩味設計，讓您在日常生活中更添趣味，在BABY MILO®相伴下品嚐星巴克咖啡。

BABY MILO®於2002年誕生，是日本著名街頭時裝品牌A BATHING APE® 的標誌之一，吸引不少潮人爭相追捧， 是次STARBUCKS® X *BABY MILO® STORE系列以BABY MILO®生活日常為主題， BABY MILO®戴上星巴克咖啡師專屬的圍裙，化身咖啡師送上星巴克咖啡，並號召BABY MILO® 其他動物家族全員，包括樹熊CORE、熊貓PD、河馬HIPPO、兔子BABY DOPPY、長頸鹿ALII以及大象ELEPH一同與星巴克的美人魚Siren，與大家會面！因為STARBUCKS®️ X *BABY MILO®️ STORE系列反應熱烈，Starbucks將所有商品（除BABY MILO®️卡套及BABY MILO®️星巴克卡外）全部集中37間指定香港星巴克分店發售。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3





分店名稱：

香港：利園三期、太古城中心、香港仔中心6-9號舖、名店坊、信德中心、國際金融中心商場2樓、太古廣場128號、歷山大厦、友邦廣場、新翠商場

東亞樓一樓、豐盛創建大廈、太平洋廣場、堅道

九龍：海港城2樓、家樂坊、德福廣場、圓方二層、APM、朗豪坊、港晶中心2、美麗華廣場、奧海城二期、國際廣場、Mikiki、形點II、新都會廣場、

新城市廣場L1、大埔超級城、新港城中心、青衣城一樓、PopCorn Mall、荃灣萬景峯、V-City、綠楊坊

新界：粉嶺中心、東薈城

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：柯慧琳



