【iBond 2020】iBond首天丁財兩旺 券商另闢戰綫周末谷客

▲ 工銀亞洲接獲超級大客，斥500萬元抽iBond。

通脹掛鈎債券（iBond 2020）首天開賣，銀行、券商皆指反應踴躍，旺丁又旺財，如中資大行接獲重錘客最大額的500萬元申請。中銀香港 （02388） 亦指，首日反應熱烈，總認購金額較2016年上升65%，每人平均認購手數為10手，驟增一倍。另有券商為方便上班族，明天（10月24日）延長分行的營業時間。

工銀亞洲超級大客 500萬入飛

工銀亞洲稱，市民對iBond反應熱烈，該行首日認購最高額約500萬元，而平均申購額則約20萬元。專家預計，新債首天旺場，最終或接獲破紀錄申請，約70萬人落注，即使政府把發行額由百億加碼至150億元，料捧場客最多可獲3手（每手1萬元）。

券商與銀行爆搶客戰，競爭也是歷來最激烈，亦有中小經紀行另闢戰綫谷客。致富證券業務主管郭家安表示，旗下8間分行將於末來兩個周六（10月24日及31日）延長服務時間至下午4時，包括總行、觀塘、將軍澳及元朗等門市。

料70萬人爭貨 專家授4大攻略

郭家安預計，由於今年iBond的「墊底息」由1厘倍增至2厘，在通縮威脅下，或吸引約70萬人入飛，超額約兩三倍。

正由於零息環境下，好息族搶購此穩賺不賠的定息產品，專家建議採4大攻略，冀增加中籤機會，包括︰

（1）抽3手已足夠，因預計每人最多只分得兩三手，故毋須重錘出擊，反應預留彈藥「打新」，以小博大抽世紀新股螞蟻集團；

（2）手頭欠鬆動的短炒客，不妨利用券商鬥以零息作招徠，如耀才證券 （01428） 等，變相騰出注碼專攻螞蟻集團；

（3）若循銀行渠道下單，或可留待最後衝刺、即11月5日中午的截止期才下注，皆因銀行會即時凍結資金。而早一天、即11月4日，史上集資王螞蟻集團鎖資數千億元開始退款，以實錢抽iBond者毋須擔心手緊，被鎖資或長達25天，竅妙是如果散戶早自今天即搶閘入票，假如斥10萬元落注，結果分得3手，及至大約11月16日，餘款7萬元才退還；

（4）採人海戰術，全家總動員入票，博人人有份，每手穩袋600元利息。

中銀香港客戶 平均認購10手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，iBond首日認購反應熱烈，總認購金額較2016年上升65%，每人平均認購手數為10手，較2016年增加一倍，客戶主要經手機銀行及網上銀行認購。

周國昌稱，在低息環境下，iBond保證最低息率為2厘，且每6個月派息一次，相信對追求穩健收益的投資者有吸引力。

星展香港表示，iBond首日認購增長約50%。而星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，或有破紀錄的申請，在零息環境下，新債派息兩厘是相當慷慨，且料首天掛牌或有5%升幅；若抽中3手，短綫帳面可速賺1,500元。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉說，iBond申購有明顯增長，人均約8萬元。信銀國際也說，新債認購踴躍，申請總金額較上一批升33%，最高金額為60萬元，平均9萬元。連大新 （02356） 、南商、恒生 （00011） 及滙豐在內，計及星展、中銀香港、工銀亞洲等，合共9間銀行，不約而同都指第7批債券首天登場反應理想。

記者︰曾桂芬

編輯︰陳楚源