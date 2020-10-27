  • 25°C
香港時間 : 20201027日 (二) 09:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文字藝術師@iM網欄】 斷捨離的人生整理術 放下對事物的執著 向前邁進

名人薈萃 09:15 2020/10/27

分享：

前一陣子經常在社交網絡看見有關「斷捨離」的動態和文章，後來逛書店才發現這個概念，或說生活態度，是出自一本書。

（山下英子所寫的《斷捨離》。）

 

畢業於早稻田大學文學部的日本女作家山下英子，笑稱自己為雜務管理諮詢師。她協助客戶重新審視自己的住處，引導客戶思考有甚麼物品值得保存，甚麼物品應該捨棄，從而讓客戶感受和面對與每件物品的關係。最終目的在於清理掉「不需要、不舒服、不愉快」的物品，令住宅成為一個讓住客快樂的地方，同時幫助客戶清理「心中的廢物」。

「斷」：斷絕不需要的東西

「捨」：捨去多餘的廢物

「離」：脫離對物品的執著，一種經過「斷」和「捨」的狀態、境界

（山下英子幫客戶進行斷捨離的比較圖。）

讓物品發揮它的真正價值

人的物慾是驚人的。家品店、時裝店、雜貨店，琳琅滿目的商品總把我們的視線吸引住，特別是每月出糧，或是轉季清貨、大酬賓活動等時候，我們就像餓狼般蜂湧而出，大肆掃貨。然而，從購物中獲取了爽快感，把一袋兩袋商品帶回家安置好，我們有令每件物品都用得其所嗎？

書中提及我們對待物品，大多都只顧「加法」，甚少「減法」。家中的物品未用壞，看見新的美麗的又想羅至囊中。舊的，用久了有感情，不捨得丟棄；新的，不捨得用，一直擺在那邊陳列。無論怎樣都會感到不捨得、很可惜，這種模棱兩可反映出我們一直被物品牽住鼻子走，同時也浪費了物品的價值。

把物品想像為寵物會比較好懂，你領了寵物回家卻對其置之不理，你有考慮過牠的感受嗎？若然不打算好好照顧牠，那就出於愛牠的心，讓其他有心的主人把牠領回家吧！物品也是一樣，若是買回家又不捨得用，那倒不如理智一點不要買。要知道，物品，不被使用的話，就等同存在的價值被剝奪了。

又有一些物品，是間中做大掃除翻出來才醒覺這些物品的存在。既然不是常用，就不要因為覺得可惜而留著，替物品另覓一位好主人，給物品一個發揮作用的機會，或許轉讓他人，對物品、贈予者、受予者，都是美滿的新一章。

（圖解斷捨離的基本概念。）

（斷捨離與一般整理收納的分別。）

檢視與物品的關係

物品確實挺像寵物的，與寵物相處要培養感情，與物品相處也要培養感情，至於如何培養，當然是要投放時間。又正如關係，正常情況下，我們都希望與自己喜歡的、重視的人培養感情吧。因此，在檢視與物品的關係上，尤其要清楚自己到底是否「想用、會用、喜歡用」某件物品。要把時間花在自己喜歡的事物上，不喜歡的事物就該放手。

不要因為「不捨得」、「很可惜」，而耽誤了自己，又耽誤了事物。

喜歡的，盡力留下；不能喜歡的，盡力放手。

（放不開，會造成生活的停滯。）

放下對物品和過去的執著

一件物品無論如何都有些功能，可能是實用的，也有些不怎麼實用，但望著就會回憶起物品背後的故事，某些事、某些人。筆者非常明白，有紀念性的物品，特別難丟棄。因為發生過的難能可貴，所以儘管清楚知道已成過去，還是想留下甚麼痕跡，讓自己牢記發生過的一切。這是折磨人的，每件物品都像一條時空隧道，回到過去再次經歷一場早知完結的煙火。

 

捨不得吧，但還是要鼓起勇氣收拾物品、收拾過去。放開物品的執著，放開內心的纏累，清理掉現實和心中的雜物，讓一切往事，盡數隨風，才可以繼續迎接未來的驚喜和快樂。

作者_張業淇 Kira簡介：

筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

更多文字藝術師@張業淇 Kira的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 文字藝術師

最新專欄文章 更多

【文字藝術師@iM網欄】 《動物農莊：一個童話故事》 是我們創造了社會，還是社會創造了我們
2020/10/13
【文字藝術師@iM網欄】 《動物農莊：一個童話故事》 是我們創造了社會，還是社會創造了我們
【文字藝術師@iM網欄】法國文豪卡繆之作 《異鄉人》：擺脫常規的異類
2020/09/29
【文字藝術師@iM網欄】法國文豪卡繆之作 《異鄉人》：擺脫常規的異類
【文字藝術師@iM網欄】流‧浪‧漫 每場流浪都有歸處
2020/09/15
【文字藝術師@iM網欄】流‧浪‧漫 每場流浪都有歸處

上一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地