【文字藝術師@iM網欄】 斷捨離的人生整理術 放下對事物的執著 向前邁進

前一陣子經常在社交網絡看見有關「斷捨離」的動態和文章，後來逛書店才發現這個概念，或說生活態度，是出自一本書。

▲ （山下英子所寫的《斷捨離》。）

畢業於早稻田大學文學部的日本女作家山下英子，笑稱自己為雜務管理諮詢師。她協助客戶重新審視自己的住處，引導客戶思考有甚麼物品值得保存，甚麼物品應該捨棄，從而讓客戶感受和面對與每件物品的關係。最終目的在於清理掉「不需要、不舒服、不愉快」的物品，令住宅成為一個讓住客快樂的地方，同時幫助客戶清理「心中的廢物」。

「斷」：斷絕不需要的東西

「捨」：捨去多餘的廢物

「離」：脫離對物品的執著，一種經過「斷」和「捨」的狀態、境界

▲ （山下英子幫客戶進行斷捨離的比較圖。）

讓物品發揮它的真正價值

人的物慾是驚人的。家品店、時裝店、雜貨店，琳琅滿目的商品總把我們的視線吸引住，特別是每月出糧，或是轉季清貨、大酬賓活動等時候，我們就像餓狼般蜂湧而出，大肆掃貨。然而，從購物中獲取了爽快感，把一袋兩袋商品帶回家安置好，我們有令每件物品都用得其所嗎？

書中提及我們對待物品，大多都只顧「加法」，甚少「減法」。家中的物品未用壞，看見新的美麗的又想羅至囊中。舊的，用久了有感情，不捨得丟棄；新的，不捨得用，一直擺在那邊陳列。無論怎樣都會感到不捨得、很可惜，這種模棱兩可反映出我們一直被物品牽住鼻子走，同時也浪費了物品的價值。

把物品想像為寵物會比較好懂，你領了寵物回家卻對其置之不理，你有考慮過牠的感受嗎？若然不打算好好照顧牠，那就出於愛牠的心，讓其他有心的主人把牠領回家吧！物品也是一樣，若是買回家又不捨得用，那倒不如理智一點不要買。要知道，物品，不被使用的話，就等同存在的價值被剝奪了。

又有一些物品，是間中做大掃除翻出來才醒覺這些物品的存在。既然不是常用，就不要因為覺得可惜而留著，替物品另覓一位好主人，給物品一個發揮作用的機會，或許轉讓他人，對物品、贈予者、受予者，都是美滿的新一章。

▲ （圖解斷捨離的基本概念。）

▲ （斷捨離與一般整理收納的分別。）

檢視與物品的關係

物品確實挺像寵物的，與寵物相處要培養感情，與物品相處也要培養感情，至於如何培養，當然是要投放時間。又正如關係，正常情況下，我們都希望與自己喜歡的、重視的人培養感情吧。因此，在檢視與物品的關係上，尤其要清楚自己到底是否「想用、會用、喜歡用」某件物品。要把時間花在自己喜歡的事物上，不喜歡的事物就該放手。

不要因為「不捨得」、「很可惜」，而耽誤了自己，又耽誤了事物。

喜歡的，盡力留下；不能喜歡的，盡力放手。

▲ （放不開，會造成生活的停滯。）

放下對物品和過去的執著

一件物品無論如何都有些功能，可能是實用的，也有些不怎麼實用，但望著就會回憶起物品背後的故事，某些事、某些人。筆者非常明白，有紀念性的物品，特別難丟棄。因為發生過的難能可貴，所以儘管清楚知道已成過去，還是想留下甚麼痕跡，讓自己牢記發生過的一切。這是折磨人的，每件物品都像一條時空隧道，回到過去再次經歷一場早知完結的煙火。

捨不得吧，但還是要鼓起勇氣收拾物品、收拾過去。放開物品的執著，放開內心的纏累，清理掉現實和心中的雜物，讓一切往事，盡數隨風，才可以繼續迎接未來的驚喜和快樂。

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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