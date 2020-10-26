【5G機遇】應用開發者應如何把握5G機遇？

隨著香港的5G網絡在今年四月正式開通，5G的應用預計會進一步普及。然而，目前香港的5G服務只體現了其中一個主要應用範疇 ─ 增強型流動寬頻所帶來的高速傳輸速度，另外兩種主要應用 ─ 超可靠和低時延通訊及大規模機器類型通訊則尚有開發的空間。



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就應用程式開發者而言，5G的到來無疑帶給他們全新的挑戰，基於作業系統及網絡協議的不同，開發者需從傳統的開發體系過渡到物聯網體系，開發方式亦會傾向於雲端平台完成。因此，5G相關的應用仍在探索及研究的階段，存在無數的可能性。

由1G到5G的大不同

業界常道，流動通訊的一代 (1G)、三代 (3G)、五代 (5G) 都是劃時代技術的誕生，偶數代通常是奇數代的優化和完善。華為早在2009年開始5G技術的研發，積極參與5G標準的制定及提供相關技術予不同開發者及企業作發展用途。時至今日，我們的5G技術聚焦全聯接網絡、智能運算及創新終端三大領域，在產品、技術及研究開發方面持續投入，提供更全面、更可靠的5G技術方案，支援開發者及更廣大的應用生態。

5G 流動通訊可與雲計算、人工智能等基礎技術結合，產生大量應用技術，並通過終端連繫不同場景的用戶。開發者應先考慮較易實現及更具經濟效益的場景而發展應用，這大多與智能生活有關，包括流動 4K 甚至8K高清影音、AR 與VR場景購物或教學，AR 與VR 沉浸式娛樂，以及智能家居應用等。

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他們亦可考慮技術較易實現的商業化應用場景，目前主要涉及智能生產及製造方面，例如應用於物流及製造的無人機技術以及遠程生產監控系統。隨著5G 網絡的普及，技術限制進一步打破，更多較複雜而更具經濟價值的應用將會應運而生，尤其是在智慧城市領域，包括高級別智能駕、城市管控系統、遠程手術、戶外機械人等，發展潛力將會超乎想像。

建網上開放平台吸開發者

為了協助世界各地的開發者，華為建立了一個網上開放平台，連繫終端技術、全球化平台服務，以及產業鏈資源，以開放和創新為目標，並在開發、測試、推廣等環節全方位協助開發者打造基於終端的5G創新應用。平台提供的開發服務建基於芯、端、雲的三層開放能力架構，提供日益豐富的華為開放能力及集成開發工具，降低開發門檻，與各地的開發者共同分享先進的流動互聯網科技，提供開發5G相關應用程式的資源。