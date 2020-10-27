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德國寶陳嘉賢：創立The Sparkle Collection　將訂製廚櫃理念化身到做旗袍（有片睇）

股樓投資 18:15 2020/10/27

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「花若盛開 蝴蝶自來，人自精彩 天自安排」，這句話是德國寶CEO陳嘉賢（Karen）創立 The Sparkle Collection 品牌的理念，十幾年前她從外國回流香港，加入父親創辦的公司工作，是名符其實的「創二代」。近年她在熱水爐和廚櫃的本業以外，親手打造出The Sparkle Collection品牌，而且更跳出本頁，涉獵到旗袍。她認為做旗袍和做廚櫃一樣，都是為客人量身訂製的，今次就由Karen分享一下她的「創業」故事。

相關文章：【專訪德國寶CEO陳嘉賢】疫市靠小家電發圍　創網上直播節目增客源（有片睇！）

相關文章：【iM重溫】德國寶由熱水器到家電廚具　創新成致勝法門

 

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記者：張以正

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